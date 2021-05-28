https://ria.ru/20210528/galkin-1734591196.html

"Мы даже хотели Гарри переименовать": Галкин — о любимом рэпере Пугачевой

"Мы даже хотели Гарри переименовать": Галкин — о любимом рэпере Пугачевой - РИА Новости, 28.05.2021

"Мы даже хотели Гарри переименовать": Галкин — о любимом рэпере Пугачевой

Максим Галкин раскрыл, какого российского рэпера слушает его жена Алла Пугачева. Об этом ведущий рассказал в новом выпуске YouTube-шоу "Музыкалити". РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T17:21

2021-05-28T17:21

2021-05-28T17:21

скриптонит (адиль жалелов)

рэп

шоубиз

инстасамка (дарья зотеева)

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

максим галкин

алла пугачева

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Максим Галкин раскрыл, какого российского рэпера слушает его жена Алла Пугачева. Об этом ведущий рассказал в новом выпуске YouTube-шоу "Музыкалити".По словам Галкина, "любимый исполнитель" Аллы Борисовны — Скриптонит (Адиль Жалелов). Гостями "Музыкалити" становятся представители разных поколений. Максим Галкин предлагает им высказать мнение о творчестве своих коллег. В этот раз на шоу пришли Валерия и Иосиф Пригожин, а также блогеры INSTASAMKA (Дарья Зотеева) и MONEYKEN (Олег Еропкин). Выпуск программы с Ларисой Долиной обернулся скандалом: певица уличила юную певицу Валю Karna.val в незнании музыкальной грамоты. После выхода передачи звёзды шоу-бизнеса и пользователи Сети разделились на две группы: кто-то безоговорочно поддержал народную артистку, кто-то – молодую исполнительницу.

https://ria.ru/20210524/sekret-1733582964.html

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2021

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скриптонит (адиль жалелов), рэп, инстасамка (дарья зотеева), иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), максим галкин, алла пугачева