https://ria.ru/20210528/galkin-1734591196.html
"Мы даже хотели Гарри переименовать": Галкин — о любимом рэпере Пугачевой
"Мы даже хотели Гарри переименовать": Галкин — о любимом рэпере Пугачевой - РИА Новости, 28.05.2021
"Мы даже хотели Гарри переименовать": Галкин — о любимом рэпере Пугачевой
Максим Галкин раскрыл, какого российского рэпера слушает его жена Алла Пугачева. Об этом ведущий рассказал в новом выпуске YouTube-шоу "Музыкалити". РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:21
2021-05-28T17:21
2021-05-28T17:21
скриптонит (адиль жалелов)
рэп
шоубиз
инстасамка (дарья зотеева)
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
максим галкин
алла пугачева
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Максим Галкин раскрыл, какого российского рэпера слушает его жена Алла Пугачева. Об этом ведущий рассказал в новом выпуске YouTube-шоу "Музыкалити".По словам Галкина, "любимый исполнитель" Аллы Борисовны — Скриптонит (Адиль Жалелов). Гостями "Музыкалити" становятся представители разных поколений. Максим Галкин предлагает им высказать мнение о творчестве своих коллег. В этот раз на шоу пришли Валерия и Иосиф Пригожин, а также блогеры INSTASAMKA (Дарья Зотеева) и MONEYKEN (Олег Еропкин). Выпуск программы с Ларисой Долиной обернулся скандалом: певица уличила юную певицу Валю Karna.val в незнании музыкальной грамоты. После выхода передачи звёзды шоу-бизнеса и пользователи Сети разделились на две группы: кто-то безоговорочно поддержал народную артистку, кто-то – молодую исполнительницу.
https://ria.ru/20210524/sekret-1733582964.html
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скриптонит (адиль жалелов), рэп, инстасамка (дарья зотеева), иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), максим галкин, алла пугачева