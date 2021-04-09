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Шоубиз
https://ria.ru/20210409/raznos-1727460895.html
"Она ее разнесла": в Сети удивились, как Долина унизила блогершу
"Она ее разнесла": в Сети удивились, как Долина унизила блогершу
Певица Лариса долина жестко раскритиковала блогершу Karna.val на Youtube-шоу "Музыкалити" у Максима Галкина. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T03:37
2021-04-09T06:20
шоубиз
россия
лариса долина
максим галкин
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"Разнесла!" Галкину пришлось разнимать сцепившихся Долину и блогершу Karna.val
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Певица Лариса долина жестко раскритиковала блогершу Karna.val на Youtube-шоу "Музыкалити" у Максима Галкина.Артистку возмутила одна из композиций, прозвучавших для обсуждения в шоу. При этом, негативно высказываясь о треке, певица также обратилась к сидевшей напротив нее блогерши, которой она ранее указала на пение мимо нот.Karna.val в ответ заявила, что не называла себя звездой."Это нормально, когда люди разных поколений не понимают друг друга", — добавила блогерша.Долина в ответ заявила, что хочет не понимания, а принятия ее мнения о важности музыкального образования, и повторила слова о том, что блогерша не попала ни в одну ноту.Однако она согласилась с позицией Долиной про образование. После этого в спор решил вмешаться Галкин.Тем не менее Долина не согласилась и заявила, что правда только одна: "либо человек поет, либо не поет вовсе".Мнение зрителей шоу о том, кто прав в этом споре, разделились."Бедная Лариса Александровна! Бедные ее уши!" — пожалел исполнительницу Max Nutlet."Мне кажется 19 лет Ларисе, а не Вале, она ведет себя, как ребенок: "можно мне уйти", — раскритиковала певицу Диана Гришмановская."По-моему, косметики на лице Вали больше чем ее словарный запас", — добавил Доберман Доберманов."Встану на защиту Вали, ибо прошла минута, как Максим представил гостей, а Долина отвечает: "Я не знаю песен этой девушки". Серьезно?" — высказалась Аnna Кa. "Представьте что чувствует Галкин, мне его так жаль", — написал tetratee.
https://ria.ru/20210126/nachalova-1594600332.html
https://ria.ru/20210408/golos-1727301608.html
https://ria.ru/20210329/pozor-1603235461.html
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россия, лариса долина, максим галкин

"Она ее разнесла": в Сети удивились, как Долина унизила блогершу

03:37 09.04.2021 (обновлено: 06:20 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party
Фестиваль Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Певица Лариса долина жестко раскритиковала блогершу Karna.val на Youtube-шоу "Музыкалити" у Максима Галкина.
Артистку возмутила одна из композиций, прозвучавших для обсуждения в шоу. При этом, негативно высказываясь о треке, певица также обратилась к сидевшей напротив нее блогерши, которой она ранее указала на пение мимо нот.

"Можно, правда, я уйду? Мне неинтересно и неприятно. Это для меня просто паноптикум все: вот, разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, претендует на то, чтобы стать звездой, говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты, ни попадая ни в одну ноту. И еще спорит и доказывает!" — заявила Долина.

Karna.val в ответ заявила, что не называла себя звездой.
"Это нормально, когда люди разных поколений не понимают друг друга", — добавила блогерша.
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Долина в ответ заявила, что хочет не понимания, а принятия ее мнения о важности музыкального образования, и повторила слова о том, что блогерша не попала ни в одну ноту.

"Вы можете это еще шесть раз сказать", — ответила Karna.val.

Однако она согласилась с позицией Долиной про образование. После этого в спор решил вмешаться Галкин.

"Девочки не ссорьтесь! Лариса, я тебя умоляю. Мы сейчас оцениваем не Валю. У нее своя какая-то правда — у тебя своя. Это же здорово!" — сказал ведущий.

Тем не менее Долина не согласилась и заявила, что правда только одна: "либо человек поет, либо не поет вовсе".
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Мнение зрителей шоу о том, кто прав в этом споре, разделились.

"Здесь Лариса Карнавал по фактам разнесла!" — поддержал Долину fariz hibabaev.

"Бедная Лариса Александровна! Бедные ее уши!" — пожалел исполнительницу Max Nutlet.
"Так Валю еще никто не унижал", — заметил ENEMY.
"Мне кажется 19 лет Ларисе, а не Вале, она ведет себя, как ребенок: "можно мне уйти", — раскритиковала певицу Диана Гришмановская.

"Какая Валя ограниченная. Мне было за нее даже стыдно", — высказалась Ангелина Комолова.

"По-моему, косметики на лице Вали больше чем ее словарный запас", — добавил Доберман Доберманов.
"Встану на защиту Вали, ибо прошла минута, как Максим представил гостей, а Долина отвечает: "Я не знаю песен этой девушки". Серьезно?" — высказалась Аnna Кa.

"С каждым разом все больше уважения к Галкину", — отметил деликатность ведущего salam popolam.

"Представьте что чувствует Галкин, мне его так жаль", — написал tetratee.
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ШоубизРоссияЛариса ДолинаМаксим Галкин
 
 
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