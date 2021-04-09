https://ria.ru/20210409/raznos-1727460895.html

"Она ее разнесла": в Сети удивились, как Долина унизила блогершу

"Она ее разнесла": в Сети удивились, как Долина унизила блогершу

Певица Лариса долина жестко раскритиковала блогершу Karna.val на Youtube-шоу "Музыкалити" у Максима Галкина. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T03:37

2021-04-09T03:37

2021-04-09T06:20

шоубиз

россия

лариса долина

максим галкин

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"Разнесла!" Галкину пришлось разнимать сцепившихся Долину и блогершу Karna.val

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Певица Лариса долина жестко раскритиковала блогершу Karna.val на Youtube-шоу "Музыкалити" у Максима Галкина.Артистку возмутила одна из композиций, прозвучавших для обсуждения в шоу. При этом, негативно высказываясь о треке, певица также обратилась к сидевшей напротив нее блогерши, которой она ранее указала на пение мимо нот.Karna.val в ответ заявила, что не называла себя звездой."Это нормально, когда люди разных поколений не понимают друг друга", — добавила блогерша.Долина в ответ заявила, что хочет не понимания, а принятия ее мнения о важности музыкального образования, и повторила слова о том, что блогерша не попала ни в одну ноту.Однако она согласилась с позицией Долиной про образование. После этого в спор решил вмешаться Галкин.Тем не менее Долина не согласилась и заявила, что правда только одна: "либо человек поет, либо не поет вовсе".Мнение зрителей шоу о том, кто прав в этом споре, разделились."Бедная Лариса Александровна! Бедные ее уши!" — пожалел исполнительницу Max Nutlet."Мне кажется 19 лет Ларисе, а не Вале, она ведет себя, как ребенок: "можно мне уйти", — раскритиковала певицу Диана Гришмановская."По-моему, косметики на лице Вали больше чем ее словарный запас", — добавил Доберман Доберманов."Встану на защиту Вали, ибо прошла минута, как Максим представил гостей, а Долина отвечает: "Я не знаю песен этой девушки". Серьезно?" — высказалась Аnna Кa. "Представьте что чувствует Галкин, мне его так жаль", — написал tetratee.

https://ria.ru/20210126/nachalova-1594600332.html

https://ria.ru/20210408/golos-1727301608.html

https://ria.ru/20210329/pozor-1603235461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, лариса долина, максим галкин