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ПМЭФ-2023: бизнес-контакт и сеанс одновременной игры

ПМЭФ-2023: бизнес-контакт и сеанс одновременной игры - РИА Новости, 16.06.2023

ПМЭФ-2023: бизнес-контакт и сеанс одновременной игры

На Петербургском экономическом форуме ждут центрального события — пленарного заседания Владимира Путина. А пока обратим внимание на другие интересные... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:35

2023-06-16T13:35

2023-06-16T13:44

фото

пмэф-2023

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санкт-петербург

форум

рустам минниханов

игорь шувалов

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На Петербургском экономическом форуме ждут центрального события — пленарного заседания Владимира Путина. А пока обратим внимание на другие интересные мероприятия. Кадры из "Экспофорума" — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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