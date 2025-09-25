https://ria.ru/20250925/sud-2044309564.html

Споров при разводе Дмитрия и Полины Дибровых не было, сообщила адвокат

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Каких-либо споров и вопросов, препятствующих расторжению брака телеведущего Дмитрия Диброва и Полины Дибровой, мировой суд не усмотрел, заявила РИА Новости адвокат Ирина Кузнецова, представляющая интересы Полины Дибровой. Ранее РИА Новости сообщало, что телеведущий Дмитрий Дибров развелся с супругой в мировом суде подмосковного Одинцово. Пара поженилась в 2009 году, у них трое детей. Как уточнила РИА Новости Кузнецова, все вопросы по детям, алиментам, разделу имущества сторонами урегулированы досудебно, кроме того, имущество они поделили так, как сами хотели. "Соответственно, каких-либо споров, вопросов, препятствующих расторжению брака, суд не усмотрел. Через месяц решение вступит в законную силу и сторонам можно будет поставить штамп в паспорте и, соответственно, получить свидетельство о расторжении брака", - сказала РИА Новости адвокат. Она добавила, что дети остаются с матерью, каких-либо споров по порядку общения не имеется. "Алименты со стороны Дмитрия сохранят детям привычный уровень жизни", - отметила Кузнецова.

