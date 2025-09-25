https://ria.ru/20250925/sud-2044309564.html
Споров при разводе Дмитрия и Полины Дибровых не было, сообщила адвокат
Споров при разводе Дмитрия и Полины Дибровых не было, сообщила адвокат - РИА Новости, 25.09.2025
Споров при разводе Дмитрия и Полины Дибровых не было, сообщила адвокат
Каких-либо споров и вопросов, препятствующих расторжению брака телеведущего Дмитрия Диброва и Полины Дибровой, мировой суд не усмотрел, заявила РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:25:00+03:00
2025-09-25T15:25:00+03:00
2025-09-25T15:25:00+03:00
шоубиз
одинцово
дмитрий дибров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002221644_0:57:3071:1785_1920x0_80_0_0_79fea72bcbe3043c48c938e7a59bbcf2.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Каких-либо споров и вопросов, препятствующих расторжению брака телеведущего Дмитрия Диброва и Полины Дибровой, мировой суд не усмотрел, заявила РИА Новости адвокат Ирина Кузнецова, представляющая интересы Полины Дибровой. Ранее РИА Новости сообщало, что телеведущий Дмитрий Дибров развелся с супругой в мировом суде подмосковного Одинцово. Пара поженилась в 2009 году, у них трое детей. Как уточнила РИА Новости Кузнецова, все вопросы по детям, алиментам, разделу имущества сторонами урегулированы досудебно, кроме того, имущество они поделили так, как сами хотели. "Соответственно, каких-либо споров, вопросов, препятствующих расторжению брака, суд не усмотрел. Через месяц решение вступит в законную силу и сторонам можно будет поставить штамп в паспорте и, соответственно, получить свидетельство о расторжении брака", - сказала РИА Новости адвокат. Она добавила, что дети остаются с матерью, каких-либо споров по порядку общения не имеется. "Алименты со стороны Дмитрия сохранят детям привычный уровень жизни", - отметила Кузнецова.
https://ria.ru/20250815/sud-2035497830.html
одинцово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002221644_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_575db204f19ad442d3e5a385ae3f6128.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одинцово, дмитрий дибров, россия
Шоубиз, Одинцово, Дмитрий Дибров, Россия
Споров при разводе Дмитрия и Полины Дибровых не было, сообщила адвокат
Суд не усмотрел препятствий расторжению брака Дмитрия и Полины Дибровых
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Каких-либо споров и вопросов, препятствующих расторжению брака телеведущего Дмитрия Диброва и Полины Дибровой, мировой суд не усмотрел, заявила РИА Новости адвокат Ирина Кузнецова, представляющая интересы Полины Дибровой.
Ранее РИА Новости сообщало, что телеведущий Дмитрий Дибров
развелся с супругой в мировом суде подмосковного Одинцово
. Пара поженилась в 2009 году, у них трое детей.
Как уточнила РИА Новости Кузнецова, все вопросы по детям, алиментам, разделу имущества сторонами урегулированы досудебно, кроме того, имущество они поделили так, как сами хотели. "Соответственно, каких-либо споров, вопросов, препятствующих расторжению брака, суд не усмотрел. Через месяц решение вступит в законную силу и сторонам можно будет поставить штамп в паспорте и, соответственно, получить свидетельство о расторжении брака", - сказала РИА Новости адвокат.
Она добавила, что дети остаются с матерью, каких-либо споров по порядку общения не имеется.
"Алименты со стороны Дмитрия сохранят детям привычный уровень жизни", - отметила Кузнецова.