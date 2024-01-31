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Канделаки отреагировала на скандал, произошедший на съемках нового шоу ТНТ - РИА Новости, 31.01.2024
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Шоубиз
 
17:13 31.01.2024 (обновлено: 17:32 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/kandelaki-1924620106.html
Канделаки отреагировала на скандал, произошедший на съемках нового шоу ТНТ
Канделаки отреагировала на скандал, произошедший на съемках нового шоу ТНТ - РИА Новости, 31.01.2024
Канделаки отреагировала на скандал, произошедший на съемках нового шоу ТНТ
Руководитель ТНТ и продюсер Тина Канделаки прокомментировала скандал, произошедшей на съемках шоу "Это нормально?" с блогером Алиной Акиловой, передает... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:13
2024-01-31T17:32
шоубиз
новости шоу-бизнеса
тина канделаки
скандал
тина канделаки (тинатин канделаки)
ольга бузова
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Руководитель ТНТ и продюсер Тина Канделаки прокомментировала скандал, произошедшей на съемках шоу "Это нормально?" с блогером Алиной Акиловой, передает пресс-служба телеканала. Ранее стало известно, что знаменитость отказалась сниматься в проекте из-за участия в нем ее бывшего мужа Николая Сердюкова. По словам Алины, совместные съемки с экс-супругом могут разозлить ее нынешнего возлюбленного и сорвать свадьбу."Что тут сказать? Выжить в Африке среди змей и отдать все ради "знай свое место, женщина". Как пела наша героиня: "Се ля ви". Хотя домохозяйка — это тоже сложный и интересный путь, но даже домохозяйке иногда нужно следить за тем, чтобы некоторые ее мысли, не оказывались дальше собственной кухни", – заявила Тина Канделаки.В пресс-службе ТНТ отмечают, что Акилова резко высказалась в адрес Канделаки. Об этом все узнали, так как блогер не выключила микрофон. Что именно озвучила Алина, не сообщается. Премьера шоу "Это нормально?" состоится 19 февраля. Вести проект будут Ольга Бузова и Дмитрий Дибров.В программе две команды – мужская и женская – должны угадать, что жители нашей страны считают нормальным, а что – нет. Победит тот, кто даст больше правильных ответов.В шоу также примут участие звездные эксперты, которые вместе с игроками попытаются разобраться, нормально они живут или нет.
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новости шоу-бизнеса, тина канделаки, скандал, тина канделаки (тинатин канделаки), ольга бузова, дмитрий дибров
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Тина Канделаки, скандал, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Ольга Бузова, Дмитрий Дибров
Канделаки отреагировала на скандал, произошедший на съемках нового шоу ТНТ

Канделаки отреагировала на скандал с блогером на съемках шоу "Это нормально?"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки во время интервью
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки во время интервью - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Руководитель ТНТ и продюсер Тина Канделаки прокомментировала скандал, произошедшей на съемках шоу "Это нормально?" с блогером Алиной Акиловой, передает пресс-служба телеканала.
Ранее стало известно, что знаменитость отказалась сниматься в проекте из-за участия в нем ее бывшего мужа Николая Сердюкова. По словам Алины, совместные съемки с экс-супругом могут разозлить ее нынешнего возлюбленного и сорвать свадьбу.
«
"Что тут сказать? Выжить в Африке среди змей и отдать все ради "знай свое место, женщина". Как пела наша героиня: "Се ля ви". Хотя домохозяйка — это тоже сложный и интересный путь, но даже домохозяйке иногда нужно следить за тем, чтобы некоторые ее мысли, не оказывались дальше собственной кухни", – заявила Тина Канделаки.
В пресс-службе ТНТ отмечают, что Акилова резко высказалась в адрес Канделаки. Об этом все узнали, так как блогер не выключила микрофон. Что именно озвучила Алина, не сообщается.
Премьера шоу "Это нормально?" состоится 19 февраля. Вести проект будут Ольга Бузова и Дмитрий Дибров.
В программе две команды – мужская и женская – должны угадать, что жители нашей страны считают нормальным, а что – нет. Победит тот, кто даст больше правильных ответов.
В шоу также примут участие звездные эксперты, которые вместе с игроками попытаются разобраться, нормально они живут или нет.
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