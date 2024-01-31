https://ria.ru/20240131/kandelaki-1924620106.html

Канделаки отреагировала на скандал, произошедший на съемках нового шоу ТНТ

Канделаки отреагировала на скандал, произошедший на съемках нового шоу ТНТ - РИА Новости, 31.01.2024

Канделаки отреагировала на скандал, произошедший на съемках нового шоу ТНТ

Руководитель ТНТ и продюсер Тина Канделаки прокомментировала скандал, произошедшей на съемках шоу "Это нормально?" с блогером Алиной Акиловой, передает... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:13

2024-01-31T17:13

2024-01-31T17:32

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Руководитель ТНТ и продюсер Тина Канделаки прокомментировала скандал, произошедшей на съемках шоу "Это нормально?" с блогером Алиной Акиловой, передает пресс-служба телеканала. Ранее стало известно, что знаменитость отказалась сниматься в проекте из-за участия в нем ее бывшего мужа Николая Сердюкова. По словам Алины, совместные съемки с экс-супругом могут разозлить ее нынешнего возлюбленного и сорвать свадьбу."Что тут сказать? Выжить в Африке среди змей и отдать все ради "знай свое место, женщина". Как пела наша героиня: "Се ля ви". Хотя домохозяйка — это тоже сложный и интересный путь, но даже домохозяйке иногда нужно следить за тем, чтобы некоторые ее мысли, не оказывались дальше собственной кухни", – заявила Тина Канделаки.В пресс-службе ТНТ отмечают, что Акилова резко высказалась в адрес Канделаки. Об этом все узнали, так как блогер не выключила микрофон. Что именно озвучила Алина, не сообщается. Премьера шоу "Это нормально?" состоится 19 февраля. Вести проект будут Ольга Бузова и Дмитрий Дибров.В программе две команды – мужская и женская – должны угадать, что жители нашей страны считают нормальным, а что – нет. Победит тот, кто даст больше правильных ответов.В шоу также примут участие звездные эксперты, которые вместе с игроками попытаются разобраться, нормально они живут или нет.

https://ria.ru/20240122/yazyk-1922779422.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, тина канделаки, скандал, тина канделаки (тинатин канделаки), ольга бузова, дмитрий дибров