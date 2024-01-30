https://ria.ru/20240130/skandal-1924383698.html

"Это нормально?": съемки шоу с Бузовой и Дибровым начались со скандала

"Это нормально?": съемки шоу с Бузовой и Дибровым начались со скандала - РИА Новости, 30.01.2024

"Это нормально?": съемки шоу с Бузовой и Дибровым начались со скандала

Съемки нового шоу ТНТ "Это нормально?" с ведущими Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым начались со скандала главных героев, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:09

2024-01-30T17:09

2024-01-30T19:02

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ольга бузова

дмитрий дибров

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тнт (телеканал)

новости шоу-бизнеса

шоу-бизнес

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Съемки нового шоу ТНТ "Это нормально?" с ведущими Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым начались со скандала главных героев, сообщает пресс-служба телеканала. Блогер-миллионник Алина Акилова отказалась сниматься в проекте из-за участия в нем ее бывшего мужа Николая Сердюкова. По словам знаменитости, совместные съемки с экс-супругом могут разозлить ее нынешнего возлюбленного. "Коля в мужской команде, а я в женской. Тут дело не в моем отношении к Коле, а в том, что он с моим Магой (нынешний возлюбленный Алины. — Прим. ред.) чуть ли не дерется, он у меня везде в блоке. У меня свадьба впереди, мне это важнее", – пояснила Акилова.Как отреагировали на поступок Акиловой ведущие Бузова и Дибров, не сообщается. "Это нормально?" — новинка для российского телевидения. В шоу две команды – мужская и женская – должны будут угадать, что жители нашей страны считают нормальным, а что – нет. Победит тот, кто даст больше правильных ответов.В шоу также примут участие звездные эксперты, которые вместе с игроками попытаются разобраться, нормально они живут или нет. Премьера передачи запланирована на 19 февраля.

https://ria.ru/20240130/gordon-1924365699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ольга бузова, дмитрий дибров, знаменитости, тнт (телеканал), новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес