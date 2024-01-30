https://ria.ru/20240130/skandal-1924383698.html
"Это нормально?": съемки шоу с Бузовой и Дибровым начались со скандала
"Это нормально?": съемки шоу с Бузовой и Дибровым начались со скандала - РИА Новости, 30.01.2024
"Это нормально?": съемки шоу с Бузовой и Дибровым начались со скандала
Съемки нового шоу ТНТ "Это нормально?" с ведущими Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым начались со скандала главных героев, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:09
2024-01-30T17:09
2024-01-30T19:02
шоубиз
ольга бузова
дмитрий дибров
знаменитости
тнт (телеканал)
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797125199_0:0:3190:1795_1920x0_80_0_0_360d77b21932e63c52f6aba755c9b437.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Съемки нового шоу ТНТ "Это нормально?" с ведущими Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым начались со скандала главных героев, сообщает пресс-служба телеканала. Блогер-миллионник Алина Акилова отказалась сниматься в проекте из-за участия в нем ее бывшего мужа Николая Сердюкова. По словам знаменитости, совместные съемки с экс-супругом могут разозлить ее нынешнего возлюбленного. "Коля в мужской команде, а я в женской. Тут дело не в моем отношении к Коле, а в том, что он с моим Магой (нынешний возлюбленный Алины. — Прим. ред.) чуть ли не дерется, он у меня везде в блоке. У меня свадьба впереди, мне это важнее", – пояснила Акилова.Как отреагировали на поступок Акиловой ведущие Бузова и Дибров, не сообщается. "Это нормально?" — новинка для российского телевидения. В шоу две команды – мужская и женская – должны будут угадать, что жители нашей страны считают нормальным, а что – нет. Победит тот, кто даст больше правильных ответов.В шоу также примут участие звездные эксперты, которые вместе с игроками попытаются разобраться, нормально они живут или нет. Премьера передачи запланирована на 19 февраля.
https://ria.ru/20240130/gordon-1924365699.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797125199_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_abc02c5bd571c7554103076099ac9b6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга бузова, дмитрий дибров, знаменитости, тнт (телеканал), новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Ольга Бузова, Дмитрий Дибров, Знаменитости, ТНТ (телеканал), Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
"Это нормально?": съемки шоу с Бузовой и Дибровым начались со скандала
Участники нового шоу на ТНТ "Это нормально?" устроили скандал на съемках
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Съемки нового шоу ТНТ "Это нормально?" с ведущими Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым начались со скандала главных героев, сообщает пресс-служба телеканала.
Блогер-миллионник Алина Акилова отказалась сниматься в проекте из-за участия в нем ее бывшего мужа Николая Сердюкова. По словам знаменитости, совместные съемки с экс-супругом могут разозлить ее нынешнего возлюбленного.
«
"Коля в мужской команде, а я в женской. Тут дело не в моем отношении к Коле, а в том, что он с моим Магой (нынешний возлюбленный Алины. — Прим. ред.) чуть ли не дерется, он у меня везде в блоке. У меня свадьба впереди, мне это важнее", – пояснила Акилова.
Как отреагировали на поступок Акиловой ведущие Бузова и Дибров, не сообщается.
"Это нормально?" — новинка для российского телевидения. В шоу две команды – мужская и женская – должны будут угадать, что жители нашей страны считают нормальным, а что – нет. Победит тот, кто даст больше правильных ответов.
В шоу также примут участие звездные эксперты, которые вместе с игроками попытаются разобраться, нормально они живут или нет.
Премьера передачи запланирована на 19 февраля.
Гордон осудила травлю Кудрявцевой после скандала на шоу Малахова