https://ria.ru/20241107/bloger-1976428302.html

Блогер Лерчек: биография и личная жизнь Валерии Чекалиной

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина): биография, личная жизнь, развод, уклонение от уплаты налогов

Блогер Лерчек: биография и личная жизнь Валерии Чекалиной

Валерия Валерьевна Чекалина - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек. Ее биография: дата рождения, возраст, откуда... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:35

2024-11-07T14:35

2024-11-07T14:35

общество

россия

валерия чекалина

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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артем чекалин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976428643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10618eed1ffbbe05721f7ead1280e2cf.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Валерия Валерьевна Чекалина - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек. Ее биография: дата рождения, возраст, откуда родом, образование и личная жизнь, - в материале РИА НовостиКарьераВалерия Чекалина (в девичестве Феопентова) родилась 6 октября 1992 года в Тольятти, через несколько лет у нее появился младший брат, а в 2001 году умер отец, и все заботы о семье легли на плечи матери. Будущий блогер окончила школу с золотой медалью, отправилась за высшим образованием в столицу: поступила в Высшую школу бизнеса при МГУ, получила диплом с отличием, несколько позднее - магистратуру при экономическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.Обладательница двух красных дипломов стала популярна в интернете совершенно случайно: личный блог Валерия стала вести еще в 2011 году, будучи студенткой. Сначала это была просто личная страничка, в какой-то момент девушка разместила на ней свою фотографию в образе беременной и написала пост с размышлениями. Через несколько дней эта запись набрала большое количество лайков, а на ее страничку подписалось большое количество пользователей. Чекалина не стала разочаровывать публику и начала активно готовить контент: рецепты, советы по уходу за кожей, рекомендации для беременных и прочее.В 2018 году Чекалина создала канал на платформе YouTube и начала выкладывать ролики про путешествия, советы о том, как быстро сбросить вес, обзоры на салоны красоты. После рождения близнецов, Лерчек стала делиться с поклонниками личной методикой похудения, подписчикам обещала достичь желаемого веса всего за один месяц, к ее марафонам присоединились десятки тысяч человек. Курсы продавались, “как горячие пирожки”, примерно в то же время бизнес ее мужа перестал приносить доход, и Артем Чекалин присоединился к супруге, сделав ставку на продвижение контента про фитнес и похудение.В 2021 году Валерия попробовала свои силы на телевидении: сыграла в сериале “Зеленый мэр” и начала вести рубрику на канале “МУЗ-ТВ”.Со временем количество подписчиков росло, супруги решили расширить ассортимент инфопродуктов и начали продавать курсы по обучению предпринимательству, маркетингу, запуску проектов в соцсетях и прочие. Правда, не все покупатели были довольны, Чекалиных стали обвинять в инфоцыганстве.В разные годы блогер пыталась запустить свои бренды косметики, спортивной одежды, нижнего белья и табака для кальянов.По итогам 2021 года Валерия заняла четвертое место среди российских блогеров с самой большой аудиторией, обойдя Ксению Собчак и Анастасию Ивлееву.Личная жизньСо своим супругом Валерия познакомилась во время учебы в ВУЗе, предприниматель Артем Чекалин младше жены на два года. По словам блогера, он сделал ей предложение после того, как попробовал ее пирожки с луком и яйцом. В браке у пары родились трое детей: близнецы Алиса и Богдан и младший сын Лев.Летом 2024 года стало известно, что Чекалины развелись.Уголовные дела7 марта 2023 года на супругов было заведено уголовное дело из-за неуплаты налогов. Следствию стало известно, что Чекалина использовала упрощенную систему налогообложения, а свои реальные доходы скрывала. В общей сложности ей вменили неуплату налогов на сумму более 300 млн рублей. В доме блогера были проведены обыски, в ходе которых обнаружен внушительный автопарк из дорогих автомобилей, валюта, заграничные паспорта, элитные часы и ювелирные украшения.Следующее уголовное дело было заведено по статье ст. 174.1 УК РФ (об отмывании денежных средств). Следствие считает, что пара легализовала более 130 млн рублей.Суд выбрал меру пресечения для супругов в виде запрета определенных действий.В мае 2023 года на счета Чекалиных был наложен арест, а 10 ноября 2023 года адвокат блогера заявил, что она полностью погасила свой долг перед ФНС, выплатив около полумиллиарда рублей.Однако в 2024 году следственный комитет РФ сообщил, что на “звезду марафонов”, ее бывшего мужа и их партнера заведено новое уголовное дело: теперь их обвиняют в переводе валюты на счета нерезидентов с помощью подложных документов (193.1 УК РФ): был организован марафон, который продавали через социальные сети, причем договоры заключались с зарубежными юрлицами, а оплата поступала на счета иностранного банка. Адвокат Валерии заявила, что та свою вину не признает.По этому обвинению бывшим супругам грозит до 10 лет лишения свободы.Валерия Чекалина сейчас3 октября Троицким судом города Москвы Чекалиным была вынесена мера пресечения в виде задержания на 48 часов. Следствие собирается ходатайствовать о домашнем аресте.Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек), обвиняемую в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу.7 октября Мосгорсуд отклонил жалобу защиты блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) на домашний арест."Постановление Троицкого районного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.

https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976378759.html

https://ria.ru/20241003/chekaliny-1976273033.html

https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976370406.html

https://ria.ru/20241004/chekalina-1976377445.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, валерия чекалина, федеральная налоговая служба (фнс россии), справки, налоги, артем чекалин