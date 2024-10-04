https://ria.ru/20241004/chekalina-1976440936.html

Суд отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину

Суд отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину - РИА Новости, 04.10.2024

Суд отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину

Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек), обвиняемую в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу, передает... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:33

2024-10-04T19:33

2024-10-04T19:48

валерия чекалина

происшествия

россия

москва

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976431500_0:102:956:640_1920x0_80_0_0_9428254216a3e3b42c27594882f2f1e1.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек), обвиняемую в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Чекалиной меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил решение судья.Срок домашнего ареста установлен до 26 ноября."Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу город Истра, коттеджный поселок Миллениум Парк", - огласил решение судья.Коттедж Лерчек арендует и проживает там с детьми.Во время домашнего ареста ей запрещено пользоваться интернетом и почтой, телефон она может использовать только для вызова экстренных служб. Общаться с другими фигурантами дела также запрещено. В случае нарушения режима следователь имеет право настаивать на ужесточении меры пресечения.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что блогеры Артём и Валерия Чекалины и их партнёр по бизнесу подозреваются в том, что с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).

https://ria.ru/20241004/bloger-1976428302.html

https://ria.ru/20241004/chekalin-1976431763.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валерия чекалина, происшествия, россия, москва, ирина волк