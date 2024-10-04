https://ria.ru/20241004/chekalina-1976440936.html
Суд отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину
Суд отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину - РИА Новости, 04.10.2024
Суд отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину
Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек), обвиняемую в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу, передает... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:33
2024-10-04T19:33
2024-10-04T19:48
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек), обвиняемую в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Чекалиной меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил решение судья.Срок домашнего ареста установлен до 26 ноября."Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу город Истра, коттеджный поселок Миллениум Парк", - огласил решение судья.Коттедж Лерчек арендует и проживает там с детьми.Во время домашнего ареста ей запрещено пользоваться интернетом и почтой, телефон она может использовать только для вызова экстренных служб. Общаться с другими фигурантами дела также запрещено. В случае нарушения режима следователь имеет право настаивать на ужесточении меры пресечения.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что блогеры Артём и Валерия Чекалины и их партнёр по бизнесу подозреваются в том, что с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).
https://ria.ru/20241004/bloger-1976428302.html
https://ria.ru/20241004/chekalin-1976431763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерия чекалина, происшествия, россия, москва, ирина волк
Валерия Чекалина, Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
Суд отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину
Суд отправил под домашний арест Валерию Чекалину по делу о выводе денег за рубеж
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек), обвиняемую в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Чекалиной меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил решение судья.
Срок домашнего ареста установлен до 26 ноября.
"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу город Истра, коттеджный поселок Миллениум Парк", - огласил решение судья.
Коттедж Лерчек арендует и проживает там с детьми.
Во время домашнего ареста ей запрещено пользоваться интернетом и почтой, телефон она может использовать только для вызова экстренных служб. Общаться с другими фигурантами дела также запрещено. В случае нарушения режима следователь имеет право настаивать на ужесточении меры пресечения.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
сообщила, что блогеры Артём и Валерия Чекалины и их партнёр по бизнесу подозреваются в том, что с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).