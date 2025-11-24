Рейтинг@Mail.ru
22:01 24.11.2025
Чекалин в суде частично признал вину, сообщила Лерчек
Чекалин в суде частично признал вину, сообщила Лерчек

Блогер Лерчек заявила, что ее экс-супруг Чекалин в суде частично признал вину

Блогер Артем Чекалин в суде. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заявила после заседания Гагаринского суда Москвы, что ее бывший муж Артем Чекалин частично признал вину по их совместному делу о выводе из России 251,5 миллионов рублей.
"Бывший супруг частично признал вину по налогам, как считает защита, статья должна быть налоговой, а не финансовой. А налоговая под собой не подразумевает заключения под стражу", - сказала Чекалина журналистам.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве. 24 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Блогер Лерчек рассказала, от кого она забеременела
Вчера, 13:01
Она рассказала о позиции своей защиты, которая отмечает, что в деле "отсутствует предмет преступления".
В понедельник Гагаринский суд Москвы провел по делу предварительное судебное заседание в закрытом режиме. Чекалины находятся под домашним арестом. Третий фигурант Роман Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.
Ранее адвокат Чекалина партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков заявил РИА Новости, что его подзащитный не согласен с квалификацией дела, которую дало следствие. По словам защитника, в действиях Чекалина "максимально, что можно усмотреть, это уклонение от уплаты налогов, но по этому преступлению срок давности истек".
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ, предоставив кредитной организации подложные документы.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Стало известно, с кем блогер Чекалина может общаться под домашним арестом
14 ноября, 13:14
 
