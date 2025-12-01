Суд разрешил беременной Чекалиной пройти медосмотр

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Суд дал разрешение блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), находящейся под домашним арестом по делу о выводе в ОАЭ 251,5 миллиона рублей, посетить врачей в рамках медицинского обследования по беременности, рассказал РИА Новости ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.