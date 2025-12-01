https://ria.ru/20251201/chekalina-2058999131.html
Суд разрешил беременной Чекалиной пройти медосмотр
Суд разрешил беременной Чекалиной пройти медосмотр - РИА Новости, 01.12.2025
Суд разрешил беременной Чекалиной пройти медосмотр
Суд дал разрешение блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), находящейся под домашним арестом по делу о выводе в ОАЭ 251,5 миллиона рублей, посетить врачей в рамках...
Суд разрешил беременной Чекалиной пройти медосмотр
Суд разрешил Чекалиной пройти связанное с беременностью медицинское обследование