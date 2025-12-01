Суд разрешил беременной Чекалиной пройти медосмотр

Рейтинг@Mail.ru
17:46 01.12.2025 (обновлено: 17:50 01.12.2025)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве. 1 декабря 2025
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве. 1 декабря 2025
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Суд дал разрешение блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), находящейся под домашним арестом по делу о выводе в ОАЭ 251,5 миллиона рублей, посетить врачей в рамках медицинского обследования по беременности, рассказал РИА Новости ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.
"Суд удовлетворил наше ходатайство и разрешил Валерии Чекалиной посетить врачей для проведения медицинского (обследования - ред.), связанного с беременностью", - сказал собеседник агентства.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Защита Чекалиной подала в суд ходатайство о посещении врача
28 ноября, 05:34
 
ОАЭВалерия ЧекалинаОбществоРоссия
 
 
