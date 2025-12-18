Мосгорсуд не отпустил Лерчек из-под домашнего ареста

Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее бывшего мужа Артёма по делу о выводе денег в ОАЭ, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Гуров.

Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы и оставил под домашним арестом Валерию и Артема Чекалиных ", - сказал собеседник агентства.

Ранее Гагаринский суд Москвы продлил обоим домашний арест до 10 мая.

Адвокаты просили отпустить Чекалина под подписку о невыезде. Защита Лерчек настаивала на запрете определенных действий.

Сами фигуранты на заседании не присутствовали. Чекалина попросила суд рассмотреть жалобу без ее участия из-за недомогания по беременности, рассказал РИА Новости ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.

Гагаринский суд Москвы рассматривает по существу уголовное дело Валерии и Артема Чекалиных.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ . При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.

В суде Артём Чекалин заявил, что признает вину частично и не согласен с квалификацией дела, по его мнению, "должна быть 198 статья УК" уклонение физлица от уплаты налогов). Кроме того, он делает все возможное, чтобы погасить ущерб.

Лерчек рассказала, что занималась подготовкой фото и видеоматериалов и ни в каких компаниях не состояла как учредитель.