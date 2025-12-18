Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд не отпустил Лерчек из-под домашнего ареста
12:26 18.12.2025 (обновлено: 12:27 18.12.2025)
Мосгорсуд не отпустил Лерчек из-под домашнего ареста
Мосгорсуд не отпустил Лерчек из-под домашнего ареста

РИА Новости: суд оставил под домашним арестом Лерчек и ее бывшего мужа

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее бывшего мужа Артёма по делу о выводе денег в ОАЭ, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Гуров.
"Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы и оставил под домашним арестом Валерию и Артема Чекалиных", - сказал собеседник агентства.
Блогер Лерчек рассказала о сумме долга перед налоговой
1 декабря, 18:48
Ранее Гагаринский суд Москвы продлил обоим домашний арест до 10 мая.
Адвокаты просили отпустить Чекалина под подписку о невыезде. Защита Лерчек настаивала на запрете определенных действий.
Сами фигуранты на заседании не присутствовали. Чекалина попросила суд рассмотреть жалобу без ее участия из-за недомогания по беременности, рассказал РИА Новости ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.
Гагаринский суд Москвы рассматривает по существу уголовное дело Валерии и Артема Чекалиных.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
В суде Артём Чекалин заявил, что признает вину частично и не согласен с квалификацией дела, по его мнению, "должна быть 198 статья УК" уклонение физлица от уплаты налогов). Кроме того, он делает все возможное, чтобы погасить ущерб.
Лерчек рассказала, что занималась подготовкой фото и видеоматериалов и ни в каких компаниях не состояла как учредитель.
Третий фигурант Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке, судебное заседание назначено на 19 января.
Лерчек заявила, что не получала денег за марафоны
1 декабря, 18:44
 
ПроисшествияОАЭМоскваРоссияАртем ЧекалинВалерия ЧекалинаСергей ГуриевМосковский городской суд
 
 
