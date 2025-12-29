https://ria.ru/20251229/lerchek-2065442604.html
Находящейся под домашним арестом блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), ранее госпитализированной из-за угрозы выкидыша, будет проведена операция, рассказал РИА... РИА Новости, 29.12.2025
Лерчек проведут операцию в клинике "Лапино", сообщил адвокат
Госпитализированной из-за угрозы выкидыша Лерчек проведут операцию в "Лапино"
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Находящейся под домашним арестом блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), ранее госпитализированной из-за угрозы выкидыша, будет проведена операция, рассказал РИА Новости ее адвокат Виктор Дугин.
"Валерию экстренно доставили в "Лапино", сегодня-завтра ей будет проведена операция, с ребенком все хорошо, операция не связана с гинекологией", - сказал собеседник агентства.
С чем связана необходимость проведения операции, адвокат сообщать отказался.
Валерия Чекалина
и ее бывший муж Артем, у которых трое общих детей, находятся под домашним арестом по делу о выводе 251,5 миллионов рублей в ОАЭ
. Лерчек рассказывала журналистам после заседания в Гагаринском суде Москвы
, что роды намечены на март.
Нынешний партнер Чекалиной и отец ее будущего ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини написал в соцсетях, что "Валерию вчера госпитализировали с сильнейшей болью в пояснице и угрозой прерывания беременности", но сейчас все хорошо и угрозы для ребенка нет.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ
E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в особом порядке, судебное заседание назначено на 19 января.