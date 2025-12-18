Рейтинг@Mail.ru
Блогер Лерчек не приедет в суд из-за недомогания - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/chekalina-2062832395.html
Блогер Лерчек не приедет в суд из-за недомогания
Блогер Лерчек не приедет в суд из-за недомогания - РИА Новости, 18.12.2025
Блогер Лерчек не приедет в суд из-за недомогания
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) направила в Мосгорсуд ходатайство о рассмотрении жалобы на продление ей домашнего ареста без ее участия в заседании по... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T09:34:00+03:00
2025-12-18T09:34:00+03:00
москва
россия
оаэ
артем чекалин
валерия (алла перфилова)
валерия чекалина
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058951747_0:77:2940:1730_1920x0_80_0_0_2401278d17930af8f7c249773a22eda9.jpg
https://ria.ru/20251201/sud-2058987231.html
https://ria.ru/20251201/chekalina-2059018438.html
https://ria.ru/20251203/delo-2059412646.html
москва
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058951747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_52ca0bb7c714a7f690725c9eeafd388a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, оаэ, артем чекалин, валерия (алла перфилова), валерия чекалина, московский городской суд
Москва, Россия, ОАЭ, Артем Чекалин, Валерия (Алла Перфилова), Валерия Чекалина, Московский городской суд
Блогер Лерчек не приедет в суд из-за недомогания

Блогер Лерчек хочет обжаловать продление домашнего ареста без ее участия в суде

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) направила в Мосгорсуд ходатайство о рассмотрении жалобы на продление ей домашнего ареста без ее участия в заседании по состоянию здоровья, сообщил РИА Новости ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.
"Валерия не будет участвовать в заседании из-за недомогания в связи с беременностью, мы подготовили ходатайство рассмотреть апелляционную жалобу в ее отсутствие", - рассказал собеседник агентства.
Блогер Валерия Чекалина в суде. 1 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Блогер Лерчек не признала вину в выводе миллионов рублей в ОАЭ
1 декабря, 17:05
Он добавил, что защита настаивает на смягчении меры пресечения и просит изменить ее на запрет определённых действий, когда ограничение сводится к запрету покидать место жительства в ночное время.
Мосгорсуд в четверг рассмотрит апелляционные жалобы защиты Валерии и Артема Чекалиных на решение Гагаринского суда Москвы, продлившего обоим домашний арест до 10 мая. Защита просит отпустить Чекалиных под подписку о невыезде, поскольку "риски воспрепятствовать производству по делу отсутствуют".
Гагаринский суд Москвы рассматривает по существу уголовное дело Валерии и Артема Чекалиных.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Блогер Лерчек рассказала о сумме долга перед налоговой
1 декабря, 18:48
В суде Артём Чекалин заявил, что признает вину частично и не согласен с квалификацией дела, по его мнению, "должна быть 198 статья УК" уклонение физлица от уплаты налогов). Кроме того, он делает все возможное, чтобы погасить ущерб.
Лерчек рассказала, что занималась подготовкой фото и видеоматериалов и ни в каких компаниях не состояла как учредитель.
Третий фигурант Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке, судебное заседание назначено на 19 января.
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Дело о продаже подделок брендов Лерчек передали в другой суд Москвы
3 декабря, 07:51
 
МоскваРоссияОАЭАртем ЧекалинВалерия (Алла Перфилова)Валерия ЧекалинаМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала