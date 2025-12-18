Блогер Лерчек не приедет в суд из-за недомогания

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) направила в Мосгорсуд ходатайство о рассмотрении жалобы на продление ей домашнего ареста без ее участия в заседании по состоянию здоровья, сообщил РИА Новости ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.

Валерия не будет участвовать в заседании из-за недомогания в связи с беременностью, мы подготовили ходатайство рассмотреть апелляционную жалобу в ее отсутствие", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что защита настаивает на смягчении меры пресечения и просит изменить ее на запрет определённых действий, когда ограничение сводится к запрету покидать место жительства в ночное время.

Мосгорсуд в четверг рассмотрит апелляционные жалобы защиты Валерии и Артема Чекалиных на решение Гагаринского суда Москвы , продлившего обоим домашний арест до 10 мая. Защита просит отпустить Чекалиных под подписку о невыезде, поскольку "риски воспрепятствовать производству по делу отсутствуют".

Гагаринский суд Москвы рассматривает по существу уголовное дело Валерии и Артема Чекалиных.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ . При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.

В суде Артём Чекалин заявил, что признает вину частично и не согласен с квалификацией дела, по его мнению, "должна быть 198 статья УК" уклонение физлица от уплаты налогов). Кроме того, он делает все возможное, чтобы погасить ущерб.

Лерчек рассказала, что занималась подготовкой фото и видеоматериалов и ни в каких компаниях не состояла как учредитель.