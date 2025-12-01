Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве

Лерчек заявила, что не получала денег за марафоны

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не получала денег за марафоны, операции по которым ей вменяют как вывод средств за рубеж, сообщила она журналистам после заседания суда.

"Компания, которая была создана в Дубае ... все компании - никаких средств я не получала, может они до сих пор там, учредителем ни одной я не являюсь, мои имена там не фигурируют", - сказала она.

По словам прокурора, Валерия Артем Чекалины совместно с третьим фигурантом Романом Вишняком произвели информационный продукт и незаконно перечислили выручку компании E-FITNESS-FZСO, зарегистрированной в ОАЭ , бенефициаром которой является Вишняк – он признал вину, судить его будут отдельно.

Блогер в суде заявила, что занималась подготовкой фото и видео материалов, а всем, что касается организации и продажи марафонов занималась компания E-FITNESS-FZСO, расположенная за рубежом.