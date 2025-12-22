Рейтинг@Mail.ru
Лерчек поблагодарила суд за разрешение посещать врача
18:13 22.12.2025 (обновлено: 18:39 22.12.2025)
Лерчек поблагодарила суд за разрешение посещать врача
москва
россия
артем чекалин
происшествия
валерия чекалина
Новости
москва, россия, артем чекалин, происшествия, валерия чекалина
Москва, Россия, Артем Чекалин, Происшествия, Валерия Чекалина
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала после заседания журналистам о том, что благодарна суду за регулярную выдачу ей разрешений на посещения врачей и медосмотры по беременности, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Гагаринский суд Москвы допросил Артема Чекалина по делу о выводе 251,5 миллиона рублей в ОАЭ.
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Блогер Лерчек рассказала о сумме долга перед налоговой
1 декабря, 18:48
"Мы хотим поблагодарить суд, что нам разрешают походы к врачу и достаточно часто, настолько, насколько требуется УЗИ и осмотр, суд быстро реагирует, когда органы следствия отказывали не раз, суд разрешает. Для нас, как для будущих родителей - это самая большая радость и смотреть как поживает внутри там житель", - заявила Чекалина вместе с отцом ребёнка аргентинцем Луисом Сквиччиарини.
В понедельник Гагаринский суд Москвы допросил Артёма Чекалина.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода. При этом Чекалин заявил, что признавший вину по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ Вишняк задолжал ему и его бывшей жене Валерии около 200 миллионов рублей
Вишняк заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в особом порядке, судебное заседание назначено на 19 января.
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Лерчек заявила, что не получала денег за марафоны
1 декабря, 18:44
 
Москва Россия Артем Чекалин Происшествия Валерия Чекалина
 
 
