Лерчек поблагодарила суд за разрешение посещать врача

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала после заседания журналистам о том, что благодарна суду за регулярную выдачу ей разрешений на посещения врачей и медосмотры по беременности, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы хотим поблагодарить суд, что нам разрешают походы к врачу и достаточно часто, настолько, насколько требуется УЗИ и осмотр, суд быстро реагирует, когда органы следствия отказывали не раз, суд разрешает. Для нас, как для будущих родителей - это самая большая радость и смотреть как поживает внутри там житель", - заявила Чекалина вместе с отцом ребёнка аргентинцем Луисом Сквиччиарини.

В понедельник Гагаринский суд Москвы допросил Артёма Чекалина.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода. При этом Чекалин заявил, что признавший вину по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ Вишняк задолжал ему и его бывшей жене Валерии около 200 миллионов рублей