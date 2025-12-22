Чекалин заявил, что Вишняк должен ему и Лерчек около 200 миллионов рублей

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин заявил, что признавший вину по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ Роман Вишняк задолжал ему и его бывшей жене Валерии около 200 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы.

"Всего в рамках предыдущего уголовного дела мы с Валерией выплатили более 690 миллионов рублей, включая пени и штрафы, 25% из которых было заплачено с дохода Романа Вишняка. Я просил его вернуть денежные средства неоднократно, на что он мне ответил, что у него все активы вложены в американскую недвижимость", - заявил Чекалин во время допроса в суде.

"Всего он должен нам свыше 200 миллионов рублей, которые не хочет возвращать. Думаю, из-за этого он и заключил досудебное соглашение так как его целью является нас осудить и не возвращать нам долги", - предположил Чекалин.

Процесс продолжится 19 января.

На прошлом судебном заседании Чекалин признал вину частично и не согласился с квалификацией дела: по его мнению, вменять ему нужно статью 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов). Кроме того, он заявлял, что предпринимает все возможное, чтобы погасить ущерб.

Его бывшая жена Валерия (Лерчек) не признала вину. Она рассказывала в суде, что занималась подготовкой фото и видео материалов для онлайн-курса и как учредитель в зарубежных компаниях не значилась.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ . При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.