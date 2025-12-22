Рейтинг@Mail.ru
Чекалин заявил, что Вишняк должен ему и Лерчек около 200 миллионов рублей - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/chekalin-2063893563.html
Чекалин заявил, что Вишняк должен ему и Лерчек около 200 миллионов рублей
Чекалин заявил, что Вишняк должен ему и Лерчек около 200 миллионов рублей - РИА Новости, 22.12.2025
Чекалин заявил, что Вишняк должен ему и Лерчек около 200 миллионов рублей
Блогер Артем Чекалин заявил, что признавший вину по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ Роман Вишняк задолжал ему и его бывшей жене Валерии около 200 РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:48:00+03:00
2025-12-22T16:48:00+03:00
происшествия
россия
москва
артем чекалин
валерия чекалина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812338_0:57:3114:1809_1920x0_80_0_0_7bb8d18ea2c980972a44c7be14690586.jpg
https://ria.ru/20251222/chekalin-2063859737.html
https://ria.ru/20251218/mosgorsud-2062884953.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812338_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_98a88596275c6e2af075a0f50432bdc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, артем чекалин, валерия чекалина
Происшествия, Россия, Москва, Артем Чекалин, Валерия Чекалина
Чекалин заявил, что Вишняк должен ему и Лерчек около 200 миллионов рублей

РИА Новости: Чекалин заявил, что Вишняк задолжал ему и Лерчек около 200 млн руб

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАртем Чекалин на заседании суда
Артем Чекалин на заседании суда - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Артем Чекалин на заседании суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин заявил, что признавший вину по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ Роман Вишняк задолжал ему и его бывшей жене Валерии около 200 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы.
"Всего в рамках предыдущего уголовного дела мы с Валерией выплатили более 690 миллионов рублей, включая пени и штрафы, 25% из которых было заплачено с дохода Романа Вишняка. Я просил его вернуть денежные средства неоднократно, на что он мне ответил, что у него все активы вложены в американскую недвижимость", - заявил Чекалин во время допроса в суде.
Артем Чекалин на заседании в Гагаринском районном суде в Москве. 22 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Чекалин попросил суд разрешить продать дом в Истре, чтобы заплатить налоги
Вчера, 15:14
"Всего он должен нам свыше 200 миллионов рублей, которые не хочет возвращать. Думаю, из-за этого он и заключил досудебное соглашение так как его целью является нас осудить и не возвращать нам долги", - предположил Чекалин.
Процесс продолжится 19 января.
На прошлом судебном заседании Чекалин признал вину частично и не согласился с квалификацией дела: по его мнению, вменять ему нужно статью 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов). Кроме того, он заявлял, что предпринимает все возможное, чтобы погасить ущерб.
Его бывшая жена Валерия (Лерчек) не признала вину. Она рассказывала в суде, что занималась подготовкой фото и видео материалов для онлайн-курса и как учредитель в зарубежных компаниях не значилась.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в особом порядке, судебное заседание назначено на 19 января.
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Мосгорсуд не отпустил Лерчек из-под домашнего ареста
18 декабря, 12:26
 
ПроисшествияРоссияМоскваАртем ЧекалинВалерия Чекалина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала