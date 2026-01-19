Суд отказал Лерчек в возврате изъятых ювелирных украшений

"Я написала расписку (следователю – ред.), что ювелирные изделия получила, только единственное указала - часы повреждены. А при обыске они были в идеальном состоянии. Это очень не понравилось следователю: он передумал и порвал бумагу. И потом я у него уже спрашивала, что можно в этом случае сделать, если я не буду писать никаких претензий по этому поводу. Он сказал, что дело уже передано в суд и на данной стадии он не может мне помочь. Сказал, чтобы попросила в суде", - пояснила в суде блогер.