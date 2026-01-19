https://ria.ru/20260119/sud-2068775773.html
Суд отказал Лерчек в возврате изъятых ювелирных украшений
Гагаринский суд Москвы отклонил ходатайство адвоката блогера Валерии Чекалиной, который просил вернуть ей ювелирные украшения и дорогостоящие часы, изъятые в...
происшествия
валерия чекалина
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы отклонил ходатайство адвоката блогера Валерии Чекалиной, который просил вернуть ей ювелирные украшения и дорогостоящие часы, изъятые в ходе обыска по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости.
"Я написала расписку (следователю – ред.), что ювелирные изделия получила, только единственное указала - часы повреждены. А при обыске они были в идеальном состоянии. Это очень не понравилось следователю: он передумал и порвал бумагу. И потом я у него уже спрашивала, что можно в этом случае сделать, если я не буду писать никаких претензий по этому поводу. Он сказал, что дело уже передано в суд и на данной стадии он не может мне помочь. Сказал, чтобы попросила в суде", - пояснила в суде блогер.
Адвокат Олег Бадма-Халгаев заявил ходатайство, отметив, что Лерчек хотела их продать.
"В удовлетворении ходатайства отказать, так как ювелирные изделия являются вещественными доказательствами по делу", - огласила решение судья.