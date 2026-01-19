Рейтинг@Mail.ru
Суд отказал Лерчек в возврате изъятых ювелирных украшений - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 19.01.2026 (обновлено: 13:19 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/sud-2068775773.html
Суд отказал Лерчек в возврате изъятых ювелирных украшений
Суд отказал Лерчек в возврате изъятых ювелирных украшений - РИА Новости, 19.01.2026
Суд отказал Лерчек в возврате изъятых ювелирных украшений
Гагаринский суд Москвы отклонил ходатайство адвоката блогера Валерии Чекалиной, который просил вернуть ей ювелирные украшения и дорогостоящие часы, изъятые в... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:13:00+03:00
2026-01-19T13:19:00+03:00
происшествия
валерия чекалина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068776751_0:132:3406:2048_1920x0_80_0_0_116be0f60e99a2d9f87c96e2d1ceeefe.jpg
https://ria.ru/20260119/chekalina-2068742673.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068776751_50:32:1759:1314_1920x0_80_0_0_4cda18a28071f5fe72ced9f4a4d171f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, валерия чекалина
Происшествия, Валерия Чекалина
Суд отказал Лерчек в возврате изъятых ювелирных украшений

РИА Новости: суд отклонил ходатайство Лерчек о возврате ювелирных украшений

© АГН "Москва" / Денис ВоронинБлогер Валерия Чекалина во время заседания Гагаринского районного суда Москвы. 19 января 2026
Блогер Валерия Чекалина во время заседания Гагаринского районного суда Москвы. 19 января 2026 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Блогер Валерия Чекалина во время заседания Гагаринского районного суда Москвы. 19 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы отклонил ходатайство адвоката блогера Валерии Чекалиной, который просил вернуть ей ювелирные украшения и дорогостоящие часы, изъятые в ходе обыска по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости.
"Я написала расписку (следователю – ред.), что ювелирные изделия получила, только единственное указала - часы повреждены. А при обыске они были в идеальном состоянии. Это очень не понравилось следователю: он передумал и порвал бумагу. И потом я у него уже спрашивала, что можно в этом случае сделать, если я не буду писать никаких претензий по этому поводу. Он сказал, что дело уже передано в суд и на данной стадии он не может мне помочь. Сказал, чтобы попросила в суде", - пояснила в суде блогер.
Адвокат Олег Бадма-Халгаев заявил ходатайство, отметив, что Лерчек хотела их продать.
"В удовлетворении ходатайства отказать, так как ювелирные изделия являются вещественными доказательствами по делу", - огласила решение судья.
Блогер Валерия Чекалина перед заседанием Гагаринского районного суда. 19 января 2026 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Лерчек рассказала о самочувствии после операции
11:52
 
ПроисшествияВалерия Чекалина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала