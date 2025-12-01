Блогер Лерчек не признала вину в выводе миллионов рублей в ОАЭ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заявила, что обвинение в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ ей непонятно, вину она не признает, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы, где слушается дело.

"Мне непонятно обвинение. В предъявленном обвинении отсутствует указание на норму закона, а именно на конкретный перечень документов, который должен представляться, который является подложным… Вину я не признаю", - сказала Чекалина после того, как прокурор огласила обвинительное заключение.

По словам прокурора, Валерия и Артем Чекалины совместно с Романом Вишняком произвели информационный продукт и незаконно перечислили выручку компании E-FITNESS-FZСO, зарегистрированной в ОАЭ , бенефициаром которой является Вишняк – он признал вину, судить его будут отдельно.

Блогер заявила, что занималась подготовкой фото и видео материалов, а все, что касается организации и продажи марафонов занималась компания E-FITNESS-FZСO, расположенная за рубежом.

Из полученных от Сбербанка данных выяснилось, что в период с 12 сентября 2021 по 26 февраля 2022 года на счета E-FITNESS-FZСO в ОАЭ были перечислены 251 миллион 618 тысяч 673 рубля - 93 305 платежей от 200 до 8190 рублей. По словам прокурора, Сбербанк, как агент валютного контроля, был введен фигурантами в заблуждение, поскольку электронный платёжный документ содержал недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении платежа и формировался при оплате через сайт lerchek.fit на основании подложного договора оферты.

На предварительном заседании суд отказался вернуть уголовное дело в прокуратуру.