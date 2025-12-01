Рейтинг@Mail.ru
18:48 01.12.2025 (обновлено: 18:51 01.12.2025)
Блогер Лерчек рассказала о сумме долга перед налоговой
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала, что ее долг перед налоговой превысил 100 миллионов рублей и продолжает увеличиваться. РИА Новости, 01.12.2025
происшествия
оаэ, дубай, артем чекалин, валерия чекалина, сбербанк россии, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия
ОАЭ, Дубай, Артем Чекалин, Валерия Чекалина, Сбербанк России, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Происшествия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала, что ее долг перед налоговой превысил 100 миллионов рублей и продолжает увеличиваться.
"ФНС провели... проверку по факту вывода средств в Дубай. Это проверка установила, что все эти действия были законными, именно с законных действий был доначислен налог... который есть все желание оплатить, но нет такой возможности, потому что на счета и имущество наложен арест", - сказала она журналистам после заседания суда.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Блогер Лерчек не знает пол своего будущего ребенка
24 ноября, 21:32
По ее словам, сумма долга уже составляет около 100 миллионов рублей и каждый день начисляются пени больше 20 тысяч рублей, но сделать с этим, как уточнила блогер, ничего нельзя, так как счета заблокированы.
Ранее в понедельник Чекалина заявила в суде, что обвинение в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ ей непонятно, вину она не признает.
По словам прокурора, Валерия и Артем Чекалины совместно с Романом Вишняком произвели информационный продукт и незаконно перечислили выручку компании E-FITNESS-FZСO, зарегистрированной в ОАЭ, бенефициаром которой является Вишняк – он признал вину, судить его будут отдельно.
Блогер, в свою очередь, заявила, что занималась подготовкой фото и видео материалов, а все, что касается организации и продажи марафонов занималась компания E-FITNESS-FZСO, расположенная за рубежом.
Из полученных от Сбербанка данных выяснилось, что в период с 12 сентября 2021 по 26 февраля 2022 года на счета E-FITNESS-FZСO в ОАЭ были перечислены 251 миллион 618 тысяч 673 рубля - 93 305 платежей от 200 до 8190 рублей. По словам прокурора, Сбербанк, как агент валютного контроля, был введен фигурантами в заблуждение, поскольку электронный платёжный документ содержал недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении платежа и формировался при оплате через сайт lerchek.fit на основании подложного договора оферты.
На предварительном заседании суд отказался вернуть уголовное дело в прокуратуру.
Дело Вишняка выделено в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием. Он находится под подпиской о невыезде, Чекалины - под домашним арестом.
Стилист Эльвира Янковская - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Мосгорсуд оставил в СИЗО Янковскую по делу о продаже Лерчек подделок
13 ноября, 12:50
 
ОАЭДубайАртем ЧекалинВалерия ЧекалинаСбербанк РоссииФедеральная налоговая служба (ФНС России)Происшествия
 
 
