Блогер Лерчек рассказала о сумме долга перед налоговой

Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала, что ее долг перед налоговой превысил 100 миллионов рублей и продолжает увеличиваться.

ФНС провели... проверку по факту вывода средств в Дубай . Это проверка установила, что все эти действия были законными, именно с законных действий был доначислен налог... который есть все желание оплатить, но нет такой возможности, потому что на счета и имущество наложен арест", - сказала она журналистам после заседания суда.

По ее словам, сумма долга уже составляет около 100 миллионов рублей и каждый день начисляются пени больше 20 тысяч рублей, но сделать с этим, как уточнила блогер, ничего нельзя, так как счета заблокированы.

Ранее в понедельник Чекалина заявила в суде, что обвинение в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ ей непонятно, вину она не признает.

По словам прокурора, Валерия и Артем Чекалины совместно с Романом Вишняком произвели информационный продукт и незаконно перечислили выручку компании E-FITNESS-FZСO, зарегистрированной в ОАЭ, бенефициаром которой является Вишняк – он признал вину, судить его будут отдельно.

Блогер, в свою очередь, заявила, что занималась подготовкой фото и видео материалов, а все, что касается организации и продажи марафонов занималась компания E-FITNESS-FZСO, расположенная за рубежом.

Из полученных от Сбербанка данных выяснилось, что в период с 12 сентября 2021 по 26 февраля 2022 года на счета E-FITNESS-FZСO в ОАЭ были перечислены 251 миллион 618 тысяч 673 рубля - 93 305 платежей от 200 до 8190 рублей. По словам прокурора, Сбербанк, как агент валютного контроля, был введен фигурантами в заблуждение, поскольку электронный платёжный документ содержал недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении платежа и формировался при оплате через сайт lerchek.fit на основании подложного договора оферты.

На предварительном заседании суд отказался вернуть уголовное дело в прокуратуру.