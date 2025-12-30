Рейтинг@Mail.ru
Блогера Лерчек прооперировали, сообщил отец ее ребенка
09:10 30.12.2025 (обновлено: 11:36 30.12.2025)
Блогера Лерчек прооперировали, сообщил отец ее ребенка
оаэ, россия, москва, артем чекалин, валерия чекалина
ОАЭ, Россия, Москва, Артем Чекалин, Валерия Чекалина
Блогера Лерчек прооперировали, сообщил отец ее ребенка

Находящейся под домашним арестом блогеру Лерчек провели операцию

Блогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Блогера Валерию Чекалину (Лерчек), находящуюся под домашним арестом, прооперировали в клиническом госпитале "Лапино", рассказал в соцсетях отец ребенка Луис Сквиччиарини.
"Валерию госпитализировали и, по показаниям врача, уже прооперировали. Под наркозом. Сразу напишу — операция прошла хорошо", — cообщил он в Instagram*.
Сквиччиарини поблагодарил подписчиков за поддержку и выразил надежду, что Новый год они с Лерчек будут встречать уже дома.
На прошлой неделе адвокат Чекалиной Виктор Дугин рассказал РИА Новости, что ее экстренно госпитализировали из-за угрозы выкидыша, а несколько дней спустя сообщил, что блогеру требуется операция, но с гинекологией она не связана. Уточнить подробности Дугин отказался.
Сама Лерчек несколькими днями ранее рассказывала журналистам, что роды намечены на март.
Чекалина и ее бывший супруг Артем находятся под домашним арестом по делу о выводе 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. В браке у них родилось трое детей.
По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022-го Чекалины вместе с Романом Вишняком и соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента России E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. Причем, утверждает следствие, они предоставили банку документы c ложными сведениями о целях и назначении перевода.
Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение, он находится под подпиской о невыезде. Его дело выделили в отдельное производство и будут рассматривать в особом порядке. Судебное заседание назначено на 19 января.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ОАЭРоссияМоскваАртем ЧекалинВалерия Чекалина
 
 
