Блогера Лерчек прооперировали, сообщил отец ее ребенка

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Блогера Валерию Чекалину (Лерчек), находящуюся под домашним арестом, прооперировали в клиническом госпитале "Лапино", рассказал в соцсетях отец ребенка Луис Сквиччиарини.

"Валерию госпитализировали и, по показаниям врача, уже прооперировали. Под наркозом. Сразу напишу — операция прошла хорошо", — cообщил он в Instagram*.

Сквиччиарини поблагодарил подписчиков за поддержку и выразил надежду, что Новый год они с Лерчек будут встречать уже дома.

На прошлой неделе адвокат Чекалиной Виктор Дугин рассказал РИА Новости, что ее экстренно госпитализировали из-за угрозы выкидыша, а несколько дней спустя сообщил, что блогеру требуется операция, но с гинекологией она не связана. Уточнить подробности Дугин отказался.

Сама Лерчек несколькими днями ранее рассказывала журналистам, что роды намечены на март.

Чекалина и ее бывший супруг Артем находятся под домашним арестом по делу о выводе 251,5 миллиона рублей в ОАЭ . В браке у них родилось трое детей.

По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022-го Чекалины вместе с Романом Вишняком и соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента России E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. Причем, утверждает следствие, они предоставили банку документы c ложными сведениями о целях и назначении перевода.

Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение, он находится под подпиской о невыезде. Его дело выделили в отдельное производство и будут рассматривать в особом порядке. Судебное заседание назначено на 19 января.