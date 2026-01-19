https://ria.ru/20260119/chekalina-2068742673.html
Лерчек рассказала о самочувствии после операции
Лерчек рассказала о самочувствии после операции
Блогер Валерия Чекалина, приехавшая в Гагаринский суд Москвы на заседание по делу о выводе за границу более 250 миллионов рублей, заявила журналистам, что... РИА Новости, 19.01.2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина, приехавшая в Гагаринский суд Москвы на заседание по делу о выводе за границу более 250 миллионов рублей, заявила журналистам, что чувствует себя нормально после перенесенной в декабре операции.
Лерчек ждёт ребёнка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. В декабре адвокат Чекалиной
Виктор Дугин рассказал РИА Новости, что ее экстренно госпитализировали, но операция не была связана с гинекологией.
"Нормально", - ответила блогер на вопрос, как она себя чувствует, и добавила, что не хочет жаловаться.
"Хочу, чтобы уже всё просто завершилось наилучшим образом, родить здорового ребенка и спокойно провести время с семьей", - добавила блогер.
Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем, у которых трое общих детей, находятся под домашним арестом по делу о выводе 251,5 миллионов рублей в ОАЭ
. Лерчек рассказывала журналистам после заседания в Гагаринском суде Москвы
, что роды намечены на март.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ
E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в особом порядке.