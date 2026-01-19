Рейтинг@Mail.ru
11:52 19.01.2026 (обновлено: 13:17 19.01.2026)
Лерчек рассказала о самочувствии после операции
москва, оаэ, россия, валерия чекалина, происшествия
Москва, ОАЭ, Россия, Валерия Чекалина, Происшествия
© АГН "Москва" / Денис ВоронинБлогер Валерия Чекалина перед заседанием Гагаринского районного суда. 19 января 2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Блогер Валерия Чекалина перед заседанием Гагаринского районного суда. 19 января 2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина, приехавшая в Гагаринский суд Москвы на заседание по делу о выводе за границу более 250 миллионов рублей, заявила журналистам, что чувствует себя нормально после перенесенной в декабре операции.
Лерчек ждёт ребёнка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. В декабре адвокат Чекалиной Виктор Дугин рассказал РИА Новости, что ее экстренно госпитализировали, но операция не была связана с гинекологией.
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Лерчек назвала дату родов
22 декабря 2025, 18:46
"Нормально", - ответила блогер на вопрос, как она себя чувствует, и добавила, что не хочет жаловаться.
"Хочу, чтобы уже всё просто завершилось наилучшим образом, родить здорового ребенка и спокойно провести время с семьей", - добавила блогер.
Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем, у которых трое общих детей, находятся под домашним арестом по делу о выводе 251,5 миллионов рублей в ОАЭ. Лерчек рассказывала журналистам после заседания в Гагаринском суде Москвы, что роды намечены на март.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в особом порядке.
Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Лерчек поблагодарила суд за разрешение посещать врача
22 декабря 2025, 18:13
 
МоскваОАЭРоссияВалерия ЧекалинаПроисшествия
 
 
