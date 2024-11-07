https://ria.ru/20241107/lerchek-1982401707.html
Блогера Лерчек оставили под домашним арестом
Блогера Лерчек оставили под домашним арестом - РИА Новости, 07.11.2024
Блогера Лерчек оставили под домашним арестом
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) на домашний арест по делу о выводе из страны более 250 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:49
2024-11-07T12:49
2024-11-07T12:51
россия
московский городской суд
происшествия
валерия чекалина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
москва
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) на домашний арест по делу о выводе из страны более 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Троицкого районного суда Москвы... оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.Защита настаивала на смягчении меры пресечения, представив суду характеризующие материалы из службы исполнения наказания. В справке указывалось, что блогер соблюдала все ограничения по прошлому уголовному делу, когда находилась под запретом определенных действий, нарушений выявлено не было. Чекалина не может сопровождать детей на прогулке и в школу, заявили адвокаты.Троицкий суд Москвы 4 октября отправил под домашний арест Артёма и Валерию Чекалиных, а также их партнёра по бизнесу (соучредитель фирмы Артема Чекалина ООО "Лейтик мейкап") Романа Вишняка.По версии следствия, фигуранты с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ.Как рассказал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года.Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами.Летом Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
https://ria.ru/20241107/bloger-1976428302.html
https://ria.ru/20241019/chekalina-1978878545.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московский городской суд, происшествия, валерия чекалина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), москва
Россия, Московский городской суд, Происшествия, Валерия Чекалина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Москва
Блогера Лерчек оставили под домашним арестом
Суд оставил под домашним арестом блогера Лерчек по делу о выводе 250 млн руб
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) на домашний арест по делу о выводе из страны более 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Троицкого районного суда Москвы
... оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Защита настаивала на смягчении меры пресечения, представив суду характеризующие материалы из службы исполнения наказания. В справке указывалось, что блогер соблюдала все ограничения по прошлому уголовному делу, когда находилась под запретом определенных действий, нарушений выявлено не было. Чекалина не может сопровождать детей на прогулке и в школу, заявили адвокаты.
Троицкий суд Москвы 4 октября отправил под домашний арест Артёма и Валерию Чекалиных, а также их партнёра по бизнесу (соучредитель фирмы Артема Чекалина ООО "Лейтик мейкап") Романа Вишняка.
По версии следствия, фигуранты с помощью подложных документов вывели из России
более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ.
Как рассказал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС
считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.
Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года.
Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин
, Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами.
Летом Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.