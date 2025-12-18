Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста Чекалиным - РИА Новости, 18.12.2025
00:31 18.12.2025
Суд рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста Чекалиным
Суд рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста Чекалиным - РИА Новости, 18.12.2025
Суд рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста Чекалиным
Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста Валерии и Артему Чекалиным по делу выводе более 250 миллионов рублей за рубеж,... РИА Новости, 18.12.2025
происшествия, москва, россия, оаэ, валерия чекалина, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, ОАЭ, Валерия Чекалина, Московский городской суд
Суд рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста Чекалиным

Мосгорсуд рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста Чекалиным

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАртем Чекалин у Гагаринского суда в Москве перед началом заседания
Артем Чекалин у Гагаринского суда в Москве перед началом заседания - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Артем Чекалин у Гагаринского суда в Москве перед началом заседания. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста Валерии и Артему Чекалиным по делу выводе более 250 миллионов рублей за рубеж, сообщили РИА Новости в суде.
Рассмотрение апелляционных жалоб на продление домашнего ареста Чекалиным назначено на 18 декабря в 9.10 утра.
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве. 1 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Суд разрешил беременной Чекалиной пройти медосмотр
1 декабря, 17:46
Ранее обоим суд продлил домашний арест до 10 мая.
Защита в своих жалобах просит отпустить Чекалиных под подписку о невыезде, поскольку "риски воспрепятствовать производству по делу отсутствуют".
Гагаринский суд Москвы рассматривает по существу уголовное дело Валерии и Артема Чекалиных.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
В суде Артём Чекалин заявил, что признает вину частично и не согласен с квалификацией дела, по его мнению, "должна быть 198 статья УК (уклонение физлица от уплаты налогов - ред.)". Кроме того, он делает все возможное, чтобы погасить ущерб.
В свою очередь блогер Валерия Чекалина рассказала, что занималась подготовкой фото и видеоматериалов и ни в каких компаниях не состояла как учредитель.
Третий фигурант Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке, судебное заседание назначено на 19 января.
Блогер Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем Чекалин на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Чекалин признал вину по делу о незаконном выводе в ОАЭ 250 миллионов рублей
1 декабря, 16:42
 
