Суд рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста Чекалиным

Артем Чекалин у Гагаринского суда в Москве перед началом заседания. Архивное фото

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста Валерии и Артему Чекалиным по делу выводе более 250 миллионов рублей за рубеж, сообщили РИА Новости в суде.

Рассмотрение апелляционных жалоб на продление домашнего ареста Чекалиным назначено на 18 декабря в 9.10 утра.

Ранее обоим суд продлил домашний арест до 10 мая.

Защита в своих жалобах просит отпустить Чекалиных под подписку о невыезде, поскольку "риски воспрепятствовать производству по делу отсутствуют".

Гагаринский суд Москвы рассматривает по существу уголовное дело Валерии и Артема Чекалиных.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ . При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.

В суде Артём Чекалин заявил, что признает вину частично и не согласен с квалификацией дела, по его мнению, "должна быть 198 статья УК (уклонение физлица от уплаты налогов - ред.)". Кроме того, он делает все возможное, чтобы погасить ущерб.

В свою очередь блогер Валерия Чекалина рассказала, что занималась подготовкой фото и видеоматериалов и ни в каких компаниях не состояла как учредитель.