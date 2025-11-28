Рейтинг@Mail.ru
Защита Чекалиной подала в суд ходатайство о посещении врача - РИА Новости, 28.11.2025
05:34 28.11.2025
Защита Чекалиной подала в суд ходатайство о посещении врача
Защита Чекалиной подала в суд ходатайство о посещении врача - РИА Новости, 28.11.2025
Защита Чекалиной подала в суд ходатайство о посещении врача
Защита находящейся под домашним арестом по делу о выводе в ОАЭ 251,5 миллиона рублей Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) подала ходатайство в суд для получения... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T05:34:00+03:00
2025-11-28T05:34:00+03:00
2025
Защита Чекалиной подала в суд ходатайство о посещении врача

Защита Чекалиной подала в суд ходатайство о проведении осмотра по беременности

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в Пресненском суде Москвы
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Защита находящейся под домашним арестом по делу о выводе в ОАЭ 251,5 миллиона рублей Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) подала ходатайство в суд для получения разрешения на посещение врача в рамках медицинского обследования по беременности, рассказал РИА Новости ее адвокат Виктор Дугин.
"Мы подали в суд ходатайство о разрешении для посещения врача для проведения медицинского обследования Валерии Чекалиной, связанного с беременностью", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, защита обжаловала продление ей домашнего ареста до 10 мая.
В понедельник Гагаринский суд Москвы провел в закрытом режиме предварительное судебное заседание по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных о выводе 251,5 миллиона рублей из России на счета компании в ОАЭ. В суд Чекалина пришла с отцом ребёнка, аргентинцем Луисом Сквиччиарини, и мамой, которая покинула здание, не дождавшись окончания судебного заседания.
Чекалины находятся под домашним арестом. Третий фигурант Роман Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Основное заседание по существу назначено на 1 декабря.
ОАЭРоссияМоскваАртем ЧекалинВалерия Чекалина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
