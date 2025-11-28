Защита Чекалиной подала в суд ходатайство о посещении врача

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Защита находящейся под домашним арестом по делу о выводе в ОАЭ 251,5 миллиона рублей Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) подала ходатайство в суд для получения разрешения на посещение врача в рамках медицинского обследования по беременности, рассказал РИА Новости ее адвокат Виктор Дугин.

"Мы подали в суд ходатайство о разрешении для посещения врача для проведения медицинского обследования Валерии Чекалиной , связанного с беременностью", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, защита обжаловала продление ей домашнего ареста до 10 мая.

В понедельник Гагаринский суд Москвы провел в закрытом режиме предварительное судебное заседание по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных о выводе 251,5 миллиона рублей из России на счета компании в ОАЭ . В суд Чекалина пришла с отцом ребёнка, аргентинцем Луисом Сквиччиарини, и мамой, которая покинула здание, не дождавшись окончания судебного заседания.

Чекалины находятся под домашним арестом. Третий фигурант Роман Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.