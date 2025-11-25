Отец будущего ребенка Валерии Чекалиной опубликовал фото с ней

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Отец будущего ребенка блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), тренер по танцам Луис Сквиччиарини опубликовал совместную фотосессию с ней в положении.

"Для меня честь и величайшее счастье сообщить, что я стану отцом. Это совершенно новый и самый важный этап в моей жизни. Я всегда берег свое личное пространство от посторонних глаз, но сейчас понимаю, что настоящее счастье хочется разделить с теми, кто по-настоящему нас поддерживает", — написал он под фотографиями, опубликованными в соцсети Instagram*.

Он отметил, что благодарен за доверие своей возлюбленной и ее семьи.

"Моя главная задача сейчас — быть их опорой и защитой. Я обещаю сделать все возможное, чтобы наша семья была наполнена любовью, заботой и счастьем. Спасибо каждому, кто отправляет нам теплые слова в это время. Ваша поддержка дает нам силы и уверенность", — подчеркнул Сквиччиарини.

Отец будущего ребенка Чекалиной также поделился словами матери блогера, которая отметила, что новая жизнь зародилась в непростое для семьи время.

"Я безмерно благодарна Богу за это чудо, и стану бабушкой в четвертый раз. Как мать, я бесконечно счастлива видеть, как моя дочь любима, несмотря на все невзгоды. Луис был все это время рядом с нами, помогал морально и материально. Вместе они — прекрасная пара, и я уверена, что они будут замечательными родителями", — приводятся ее слова.

Как уточнил Сквиччиарини, пост опубликован им и матерью Чекалиной, так как блогеру запрещено пользоваться интернетом. Фотографии были сделаны дома при помощи друзей семьи и профессионалов на безвозмездной основе.