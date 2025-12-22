Рейтинг@Mail.ru
18:46 22.12.2025
Лерчек назвала дату родов
Беременная блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заявила, что роды четвёртого ребёнка назначены на март. РИА Новости, 22.12.2025
2025
россия, артем чекалин, валерия чекалина
Россия, Артем Чекалин, Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском районном суде в Москве
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Беременная блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заявила, что роды четвёртого ребёнка назначены на март.
"Роды стоят в марте, хочется верить, что процесс закончится до марта. Мы не знаем пол ребенка, есть причина, по которой мы хотим это сделать чуть позже. Думаем, что узнаем в середине января", - поделилась Чекалина планами с журналистами после заседания.
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Мосгорсуд не отпустил Лерчек из-под домашнего ареста
18 декабря, 12:26
Также она поздравила всех с наступающим Новым годом. Ее бывший супруг Артем Чекалин сделал это до ее выхода. Он пожелал никогда не опускать руки, не терять надежды и верить в Бога.
В понедельник Гагаринский суд Москвы допросил его по делу о выводе 251,5 миллиона рублей в ОАЭ.
Он поднял тему квалификации преступления, которую дало следствие (вывод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и настаивал на том, что действия попадают лишь под статью о неуплате налогов. Он напомнил, что в рамках прошлого уголовного дела вместе с бывшей супругой заплатил 690 миллионов рублей, из которых 25% были уплачены с доходов третьего фигуранта Романа Вишняка, который задолжал ему более 200 миллионов рублей. Чекалин считает, что для этого он заключил досудебное соглашение, чтобы "не возвращать долги".
Кроме того, в рамках заседания были исследованы письменные доказательства. Среди прочих оглашался ответ из Центробанка следователю, который подтверждал, что заграничные компании нерезиденты РФ могут получать на свои счета оплату за интернет-марафон и при этом не уведомлять российские налоговые органы и кредитные организации.
Регулятор в своем ответе указывал, что это не противоречит российским законам.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в особом порядке, судебное заседание назначено на 19 января.
Артем Чекалин на заседании в Гагаринском районном суде в Москве. 22 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Чекалин попросил суд разрешить продать дом в Истре, чтобы заплатить налоги
Вчера, 15:14
 
Россия, Артем Чекалин, Валерия Чекалина
 
 
