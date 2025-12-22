Лерчек назвала дату родов

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Беременная блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заявила, что роды четвёртого ребёнка назначены на март.

"Роды стоят в марте, хочется верить, что процесс закончится до марта. Мы не знаем пол ребенка, есть причина, по которой мы хотим это сделать чуть позже. Думаем, что узнаем в середине января", - поделилась Чекалина планами с журналистами после заседания.

Также она поздравила всех с наступающим Новым годом. Ее бывший супруг Артем Чекалин сделал это до ее выхода. Он пожелал никогда не опускать руки, не терять надежды и верить в Бога.

В понедельник Гагаринский суд Москвы допросил его по делу о выводе 251,5 миллиона рублей в ОАЭ

Он поднял тему квалификации преступления, которую дало следствие (вывод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и настаивал на том, что действия попадают лишь под статью о неуплате налогов. Он напомнил, что в рамках прошлого уголовного дела вместе с бывшей супругой заплатил 690 миллионов рублей, из которых 25% были уплачены с доходов третьего фигуранта Романа Вишняка, который задолжал ему более 200 миллионов рублей. Чекалин считает, что для этого он заключил досудебное соглашение, чтобы "не возвращать долги".

Кроме того, в рамках заседания были исследованы письменные доказательства. Среди прочих оглашался ответ из Центробанка следователю, который подтверждал, что заграничные компании нерезиденты РФ могут получать на свои счета оплату за интернет-марафон и при этом не уведомлять российские налоговые органы и кредитные организации.

Регулятор в своем ответе указывал, что это не противоречит российским законам.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.