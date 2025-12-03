Дело о продаже подделок брендов Лерчек передали в другой суд Москвы

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы передал в другой столичный районный суд уголовное дело стилиста Эльвиры Янковской о продаже подделок под видом оригиналов блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), рассказал РИА Новости адвокат потерпевших Сергей Гуров.

"Гагаринский суд передал дело по подсудности в Лефортовский районный суд города Москвы", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на этом настаивала защита Янковской, ссылаясь на то, что следствие инкриминирует ей преступления, которые были совершены по месту жительства подсудимой. В этот период она проживала в районе, который по территориальной подсудности относится к Лефортовскому суду.

В свою очередь сторона потерпевших не согласна с решением суда и обжалует его.

"Мы считаем, что уголовное дело должен рассматривать Гагаринский суд Москвы , в районе которого окончено самое тяжкое из вмененных подсудимой преступлений. Речь идет о переводе денег (за предметы гардероба - ред.) на счёт Янковской со счета Чекалиной , филиал банка которого расположен в этом районе", - добавил адвокат из адвокатского бюро ЕПАМ Сергей Гуров.

В октябре Гагаринский суд Москвы заключил Янковскую в СИЗО, поскольку она нарушила подписку о невыезде и слетала в Европу без разрешения следователя.

Как следует из материалов дела, Янковская позиционировала себя как профессиональный стилист. Она предложила блогеру Чекалиной привезти из-за рубежа брендовую одежду и аксессуары по стоимости ниже рыночной. Блогер согласилась и на протяжении полутора лет приобретала через Янковскую вещи известных домов моды Christian Dior , Prada, включая культовую сумку Hermes

После очередной покупки Чекалина усомнилась в оригинальности товаров. Она показала их специалистам, которые подтвердили ее опасения и назвали вещи контрафактом: пошив изделий не соответствовал оригиналу. Тогда блогер сообщила знакомым, которым рекомендовала Янковскую как байера, чтобы те проверили свои заказы. Вещи оказались поддельными репликами низкого качества.

Несмотря на это, Чекалина предлагала Янковской добровольно урегулировать ситуацию, но та отказалась. После этого блогер обратилась в полицию. Следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве.

Вместе с Лерчек потерпевшими по делу стали еще шесть знакомых ей девушек. Ущерб по делу превысил 5 миллионов рублей.

В доме Янковской был проведен обыск. Следствие установило, что она закупала товары для своих клиентов у собственницы аккаунта, представленного в сети как "консьерж-сервис по подбору реплик класса люкс" с рынка "Садовод ", ТЦ "Люблино" и ТЦ "Дубровка". Это подтвердила сама владелица страницы и другие свидетели - работники рынков, которые неоднократно видели Янковскую на своих площадках и передавали ей заказы.

Стилист вину не признает и не дает показания, ссылаясь на статью 51 Конституции, в которой сказано, что "никто не обязан свидетельствовать против себя самого". Ее защита вслед за своей клиенткой отказывается от комментариев.