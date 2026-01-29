Рейтинг@Mail.ru
Экс-партнера Чекалиных осудили на 2,5 года за вывод денег в ОАЭ
10:48 29.01.2026
Экс-партнера Чекалиных осудили на 2,5 года за вывод денег в ОАЭ
Экс-партнера Чекалиных осудили на 2,5 года за вывод денег в ОАЭ - РИА Новости, 29.01.2026
Экс-партнера Чекалиных осудили на 2,5 года за вывод денег в ОАЭ
Гагаринский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии бывшего партнера Чекалиных Романа Вишняка по делу о выводе из России более 250 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 29.01.2026
Экс-партнера Чекалиных осудили на 2,5 года за вывод денег в ОАЭ

Экс-партнера Чекалиных Вишняка осудили на 2,5 года за вывод 250 млн рублей в ОАЭ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии бывшего партнера Чекалиных Романа Вишняка по делу о выводе из России более 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Вишняку 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - огласила решение судья.
22 декабря 2025, 16:48
22 декабря 2025, 16:48
Уголовное дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено за два заседания, поскольку Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
Прокурор в прениях сторон в качестве наказания запрашивал для него 4 года колонии со штрафом в миллион рублей. Защита просила учесть, что он признал вину и дал изобличающие показания в отношении других фигурантов. Сам Вишняк просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Гагаринский суд Москвы также рассматривает по существу дело Валерии и Артема Чекалиных. Чекалин в суде частично признал вину. В ходе допроса он заявлял, что относится к Вишняку негативно, поскольку тот задолжал ему и его бывшей супруге более 200 миллионов рублей и "не возвращает уже 3 года под предлогом, что все активы вложены в американскую недвижимость". Он предположил, что Вишняк заключил досудебное соглашение, чтобы не возвращать долги.
Валерия Чекалина в суде заявляла, что занималась подготовкой фото- и видеоматериалов для онлайн-курса и как учредитель в зарубежных компаниях не значилась. Вину она не признает.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
19 января, 11:52
19 января, 11:52
 
