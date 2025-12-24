Блогера Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Блогера Валерию Чекалину (Лерчек), находящуюся под домашним арестом, госпитализировали на "скорой" из-за угрозы выкидыша, сейчас состояние нормализовалось, заявил РИА Новости её адвокат Виктор Дугин.

"Вчера вечером вызвали скорую помощь, госпитализировали в госпиталь "Лапино", сейчас уже угроза выкидыша миновала, состояние нормализировалось, вечером её должны отпустить", - сказал собеседник агентства.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем, у которых трое общих детей, находятся под домашним арестом по делу о выводе 251,5 миллионов рублей в ОАЭ . Лерчек рассказывала журналистам после заседания в Гагаринском суде Москвы , что роды намечены на март.

Нынешний партнер Чекалиной и отец ее будущего ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини написал в соцсетях, что "Валерию вчера госпитализировали с сильнейшей болью в пояснице и угрозой прерывания беременности", но сейчас все хорошо и угрозы для ребенка нет.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.