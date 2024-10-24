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Межгосударственные отношения России и Ирана

Межгосударственные отношения России и Ирана - РИА Новости, 24.10.2024

Межгосударственные отношения России и Ирана

Дипломатические контакты России с Персией берут начало в XVI веке. 20 мая 1920 года правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном признании. 25... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:19

2024-10-24T13:19

2024-10-24T13:19

справки

иран

россия

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Дипломатические контакты России с Персией берут начало в XVI веке. 20 мая 1920 года правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном признании. 25 декабря 1991 года Иран выразил готовность продолжать отношения с Россией как государством-преемником СССР.Важным вкладом в укрепление договорно-правовой базы российско-иранских отношений стало подписание 12 марта 2001 года в Москве президентами двух стран Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (вступил в силу 5 апреля 2002 года).Российско-иранский политический диалог основывается на совпадении или близости позиций двух стран по большинству вопросов мировой и региональной повестки дня, в частности, построению многополярного миропорядка, основанном на международном праве, укреплению роли ООН в международных делах, противодействию новым вызовам и угрозам.Взаимодействие с Ираном является важным направлением обеспечения национальных интересов России, нацелено на укрепление стабильности и безопасности в Закавказье и Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке.Между Россией и Ираном поддерживаются постоянные контакты на высшем и высоком уровнях. Президент России Владимир Путин посещал Иран в 2007, 2015, 2017, и 2018 годах, президент Ирана Хасан Роухани Россию – в 2014 и 2015 годах. 27-28 марта 2017 года состоялся очередной официальный визит Хасан Роухани в Россию. Прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам визита были подписаны 15 документов, в том числе в правовой области, сфере электроэнергетики, строительства, туризма, спорта и др. 19 июня 2021 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эбрахиму Раиси по случаю победы на выборах президента Ирана. 19-20 января 2022 года Эбрахим Раиси впервые посетил Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Президенты обсудили комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, международные и региональные темы, проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Раиси выступил на пленарном заседании Госдумы РФ, посетил Московскую соборную мечеть и МГУ им. М.В. Ломоносова.29 июня 2022 года президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси провели встречу "на полях" Каспийского саммита в Ашхабаде (Туркмения). 19 июля 2022 года президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в Тегеран, где состоялся трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию, также прошла встреча Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и верховным руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Президенты двух стран регулярно общались "на полях" встреч Астанинского формата по сирийскому урегулированию, Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), саммитов ЕАЭС и других форумов. Последний раз – 15 сентября 2022 года в Самарканде (Узбекистан) "на полях" саммита ШОС. 7 декабря 2023 года президент Ирана Эбрахим Раиси посетил Россию с рабочим визитом.В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Сначала лидеры побеседовали в формате тет-а-тет. Затем консультации продолжились в расширенном составе в формате рабочего обеда.19 мая 2024 года вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.20 мая президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования Верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи в связи с гибелью Президента Ирана Эбрахима Раиси. В этот же день состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.В последующем состоялось еще два телефонных разговора: 13 и 26 июня. 22 мая председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин принял участие в траурной церемонии прощания с Эбрахимом Раиси. По поручению президента РФ Владимира Путина Володин представлял Россию на траурных мероприятиях в Тегеране. В ходе визита он встретился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.4 июля 2024 года "на полях" саммита ШОС в Астане (Казахстан) состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.8 июля 2024 года состоялся телефонный разговор Владимира Путина с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Президент России поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах.11 июля 2024 года на полях X Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин встретился с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом.30 июля 2024 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин по поручению президента России посетил церемонию инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе визита состоялась их двусторонняя встреча. Вячеслав Володин также встретился с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. 12 сентября 2024 года президент РФ Владимир Путин провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. Во встрече принял участие секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу.11 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ашхабаде (Туркмения) "на полях" международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". Общение лидеров началось с участием делегаций, далее переговоры продолжились с глазу на глаз.Поддерживаются отношения на уровне правительств двух стран.6 октября 2022 года в Москве "на полях" Второго Каспийского экономического форума председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. 25 октября 2023 года в Бишкеке (Киргизия) "на полях" саммита глав правительств стран- членов ШОС состоялась их очередная встреча. 25 мая 2022 года заместитель председателя правительства РФ Александр Новак с рабочим визитом посетил Иран, где обсудил перспективы сотрудничества двух стран, в том числе ход реализации ключевых двусторонних проектов. 16 мая 2023 года Александр Новак прибыл в Тегеран с двухдневным рабочим визитом. Он посетил несколько заводов по производству нефтегазового оборудования, обсудил перспективы сотрудничества в отраслях ТЭК и транспортной сфере, провел встречу с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи. 14 июня 2024 года состоялась рабочая встреча вице-премьера РФ Александра Новака с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи.30 сентября 2024 года состоялся первый в истории визит председателя правительства Российской Федерации в Иран, в ходе которого премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом и президентом страны Масудом Пезешкианом.Осуществляются контакты по линии министерств иностранных дел.29 марта 2023 года глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан посетил Москву с рабочим визитом, где прошли его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.10 мая 2023 года в Москве состоялась встреча Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом, главой МИД и по делам соотечественников за рубежом Сирии Фейсалом Микдадом, и главой МИД Турции Мехметом Чавушоглу. Стороны обсудили вопросы восстановления сирийско-турецких межгосударственных отношений. 2 июня 2023 года в Кейптауне (ЮАР) "на полях" заседания Совета министров иностранных дел стран БРИКС Сергей Лавров встретился с Хоссейном Амир Абдоллахианом. 22 сентября 2023 года "на полях" недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) прошла их очередная встреча. 23 октября 2023 года в Тегеране Сергей Лавров принял участие во втором заседании Консультативной региональной платформы "3+3". На нем также присутствовали главы МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Армении Арарат Мирзояна, Азербайджана Джейхун Байрамов и Турции Хакан Фидан. Сергей Лавров был принят президентом Ирана Эбрахимом Раиси. 5 декабря 2023 года в Москве состоялась шестая за год встреча глав МИД РФ и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Амир Абдоллахиана. По ее итогам министры подписали "Декларацию Российской Федерации и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер". Иранский дипломат также принял участие в министерской встрече пяти прикаспийских стран (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркмения). 22 января 2024 года в Нью-Йорке "на полях" открытых министерских дебатов Совета Безопасности ООН по ситуации на палестинских территориях состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом.10 июня 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери-Кяни "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде.16 июля 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери-Кяни "на полях" открытых дебатов Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства в Нью-Йорке.27 сентября 2024 года в Нью-Йорке "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров провел первую встречу с вновь назначенным министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.На постоянной основе проводятся российско-иранские межмидовские консультации на уровне заместителей министров по вопросам двусторонних отношений, СВПД, проблемам Ближнего Востока и Северной Африки, урегулирования ситуации в Сирии, Афганистане.Налажен контакт на уровне министерств и ведомств двух стран. Поддерживаются межпарламентские связи.7-9 февраля 2021 года Москву посетил председатель Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Это был его первый зарубежный визит в новой должности. Мохаммад Багер Галибаф передал Вячеславу Володину послание лидера Ирана Али Хаменеи, адресованное президенту РФ Владимиру Путину.Глава Меджлиса Ирана был также принят председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и встретился с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. 22-23 января 2023 года делегация Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным посетила Иран, где состоялось третье заседание Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламента Ирана. Вячеслав Володин был принят президентом Ирана Эбрахимом Раиси. В октябре 2023 года состоялся визит в Москву делегации парламента Ирана во главе с председателем ее комиссии по планированию, бюджету и расходам Хамидом Резой Хаджи Бабаи. Члены делегация провели встречу с главой Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов при участии других сенаторов. 11 июля 2024 года в рамках X Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге прошла встреча председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и председателя Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммада Багера Галибафа. 11 июля 2024 года "на полях" Х Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.Стабильно осуществляется торгово-экономическое сотрудничество России и Ирана.По итогам 2023 года товарооборот России и Ирана составил около 4 миллиардов долларов. Из РФ общий объем экспорта составил 2,7 миллиарда долларов, из Ирана – 1,3 миллиарда долларов. По данным на сентябрь 2024 года совместный товарооборот оценивается в 2,5 миллиарда евро. Россия поставляет в Иран зерновые и масличные культуры, пиломатериалы, неорганическую химию, машиностроительное оборудование, бумагу и картон, измерительные приборы, из Ирана импортируются овощи и фрукты, орехи, молочная продукция, пластмассы, изделия из черных металлов, строительные материалы и камень, сантехнические изделия. Действует постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). 28 февраля 2024 года в Тегеране прошло 17-е заседание Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.30 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге был подписан Меморандум между Российским союзом промышленников и предпринимателей и Организацией содействия развитию торговли Ирана о создании Российско-Иранского Совета делового сотрудничества.15 ноября 2022 года в Тегеране прошел российско-иранский бизнес-форум. В мероприятии приняли участие свыше 100 российских и 400 иранских компаний. Были представлены предприниматели более 20 регионов России. 25 декабря 2023 года было подписано Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Исламской Республикой Иран.Ожидается, что соглашение вступит в силу в 2025 году. В июне 2024 года Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства - наблюдателя при ЕАЭС. Россия поддерживала прием Ирана в ШОС. В июле 2023 года Иран стал полноправным ее членом. Важнейшим аспектом сотрудничества является атомная отрасль.28 марта 2017 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией "Росатом" и Организацией по атомной энергии Ирана в области транспортировки ядерных материалов. Крупнейшим совместным проектом двух стран считается сооружение АЭС "Бушер" в Иране. Первый блок атомной станции, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В ноябре 2019 года начато строительство второго энергоблока АЭС "Бушер". Проект строительства второго и третьего блоков рассчитан на 10 лет. Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока.В июне 2021 года началась реализация проекта по созданию в провинции Хормозган на юге Ирана тепловой электростанции (ТЭС) "Сирик" с привлечением российского госкредита. Изначально соглашение о строительстве ТЭС было подписано в декабре 2016 года и предусматривало финансирование со стороны России в 1,2 миллиарда евро. Мощность ТЭС должна составить 1,4 ГВт. Электростанция, как сообщалось ранее, будет состоять из 4-х паросиловых блоков по 350 МВт. Сельское хозяйство является одним из основных направлений взаимодействия двух стран. На протяжении последних лет товарооборот продукции АПК показывает положительную динамику. Рост товарооборота положительно влияет на кооперацию двух стран, в том числе, по наращиванию объема расчетов в национальных валютах. В 2018 году расчеты в национальных валютах составили чуть более 40%, в то время как в 2019 году они, согласно разным оценкам, превысили 50%. По итогам визита вице-премьера России Александра Новака в Иран в мае 2022 года стало известно, что стороны договорились максимально переходить на расчеты в национальных валютах, а также обсудили возможности работы платежных карт Shetab и "Мир". Налаживается сотрудничество в газовой сфере.С 2002 года в Иране работает представительство ПАО "Газпром".В 2022 году "Газпром" и Иран заключили Меморандум о взаимопонимании в отношении стратегического сотрудничества между Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) и ПАО "Газпром". Идет работа по определению экономической оценки перспектив участия Газпрома в нефтегазовых проектах на территории Ирана. Также "Газпром" изучает вопросы, связанные с возможным созданием в Иране газового хаба. Иран планирует его создать при участии России, Туркмении и Катара на северном берегу Персидского залива, в провинции Бушер. В феврале 2024 года министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что с компаниями из России подписаны контракты на разработку восьми иранских нефтяных месторождений, которые обеспечили прирост более 200 тысяч баррелей в сутки.26 июня 2024 года был подписан Стратегический меморандум между ПАО "Газпром" и Национальной иранской газовой компанией (NIGC) о проработке организации трубопроводных поставок природного газа из РФ в Иран. Подписание состоялось в рамках визита делегации Газпрома во главе с председателем правления компании Алексеем Миллером в Иран. В ходе визита состоялась его рабочая встреча с Джавадом Оуджи. 24 сентября 2024 года состоялся рабочий визит делегации Газпрома во главе с Алексеем Миллером в Тегеран. В рамках визита он встретился с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом. Развивается сотрудничество в сфере логистики и транспортировки грузов.В 1999 году Россией, Ираном и Индией был разработан проект международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг". Общая протяженность МТК от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Бомбей, Индия) – 7200 километров. Создан для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива в РФ (через Каспийское море), и далее в Северную и Западную Европу. МТК позволяет России выходить к морским портам Ирана и связываться с рынками Пакистана, Индии и Юго-Восточной Азии. В 2021 году по маршруту МТК впервые прошел полносоставный контейнерный поезд. В июле 2022 года первый грузовой состав с 39 контейнерами ушел из подмосковного Чехова в Бендер-Аббас (Иран) и достиг Индии.17 мая 2023 года состоялась церемония подписания Соглашения между правительствами России и Ирана о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт-Астара на территории Ирана для развития перевозок по МТК "Север – Юг". В церемонии по видеосвязи приняли участие президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси.Российско-иранское военно-техническое сотрудничество развивается в строгом соответствии с действующими международно-правовыми нормами. В 2007 году был заключен контракт на поставку Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300. Однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем. В апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставку С-300 в Иран. В июне стало известно, что Москва и Тегеран вновь готовят контракт. В ноябре 2015 года контракт на поставку С-300 в Иран вступил в силу. В октябре 2016 года стало известно, что Россия завершила исполнение контракта на поставку зенитных ракетных систем С-300 в Иран. Как заявлял директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, Москва также реализовала ряд других контрактов, не попадавших под санкции СБ ООН. Так, Тегеран закупил у Москвы комплекс ремонтно-диагностического оборудования, средства радиомониторинга и комплексы радиотехнической разведки.Посол России в Тегеране Леван Джагарян заявлял, что Россия и Иран после отмены оружейного эмбарго ООН ведут диалог по всей номенклатуре военной продукции.По данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), Иран интересовался российскими ракетными катерами, корветами, а также десантными кораблями на воздушной подушке. Кроме того, Тегеран нуждался в модернизации трех подводных лодок класса Кило российского производства, которые находятся на вооружении ВМС страны. Указанная модернизация предполагала в том числе установку ракетного комплекса "Клаб-С". Помимо этого, Иран рассматривал возможность заказа у России новых подлодок проекта 636.Кроме того, директор ЦАМТО Игорь Коротченко сообщал, что Тегеран хотел бы получить российские истребители Су-30 и МиГ-29СМТ. Большой интерес Иран проявлял и к модернизированным штурмовикам Су-25. Исламская республика также могла заказать модернизацию имеющегося парка танков Т-72, а также закупить новые танки Т-90С (порядка 350 единиц) и боевые машины пехоты БМП-3.Первый замглавы Генштаба Вооруженных сил ИРИ генерал Али Абдоллахи Алиабади 16 августа 2022 года принял участие в торжественной церемонии открытия международного военного форума "Армия-2022". Представители ВС Ирана выступили на восьмых Международных Армейских играх (13-27 августа 2022 года). Некоторые из соревнований проходили на территории Ирана.9 декабря 2022 года замначальника генштаба ВС Ирана Азиз Насирзаде принял участие в заседании министров обороны государств СНГ и ШОС в Москве. Он также встретился с министром обороны России (2012-2024) Сергеем Шойгу. В сентябре 2023 года делегация РФ во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана. Состоялись переговоры Сергея Шойгу с его иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани, а также с начальником генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери. Сергей Шойгу посетил в Тегеране выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Важным событием, продемонстрировавшим устойчивость тенденции на расширение взаимодействия наших стран в самых разных областях, стал успешно проведенный 9 августа 2022 года с космодрома Байконур запуск российской ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту построенный по заказу Ирана космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям".Поддерживается сотрудничество в правовой области.28 марта 2017 года были подписаны Соглашение между РФ и Ираном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, а также Протокол о внесении изменений в Договор между РФ и Ираном о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 5 марта 1996 года. 16 июня 2020 года Россия и Иран подписали декларацию о повышении роли международного права. 13-14 декабря 2022 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов совершил рабочую поездку в Иран, где встретился с генеральным прокурором Ирана Мохаммадом Монтазери, главой судебной власти Ирана Голямом Мохсени Эжеи и руководителем Организации Генеральной инспекции ИРИ Забихоллой Ходаианом.Развивается российско-иранское сотрудничество в культурной, гуманитарной и научно-образовательной сферах. В 2017 году в Иране на факультете иностранных языков и литературы Тегеранского университета открылся первый в республике Русский центр. Ежегодно граждане Ирана могут проходить обучение в вузах России как за счет средств федерального бюджета в рамках квоты, установленной правительством РФ.В 2023 году число бюджетных квот для студентов из Ирана в России было увеличено до 300 мест – почти в три раза по сравнению с 2022 годом. В настоящее время между российскими и иранскими научно-образовательными организациями действуют более 244 соглашения о взаимодействии. В 2023 году университеты двух стран подписали 82 новых документа о сотрудничестве в области разработки совместных образовательных программ, проведения научных исследований, академического обмена, содействия изучению русского языка и культуры. В 2024 году планируется подписать еще 34 соглашения.В сфере научного сотрудничества в 2024 году начата реализация 15 совместных трехлетних проектов в области материаловедения, наук о жизни и медицинских исследований.С 2015 года регулярно проходит Форум ректоров университетов России и Ирана. Шестой Форум прошел в апреле 2023 года в Москве на базе МГУ имени М.В. Ломоносова. Участие в нем приняли свыше 150 ректоров и сотрудников вузов двух стран.28 марта 2017 года между правительствами двух стран было подписано соглашение о безвизовых групповых туристических поездках граждан двух стран. В 2022 году общий турпоток России и Ирана составил 42,4 тысячи человек, что более чем в два раза превышает цифры 2021 года. По итогам 2023 года Иран вошел в топ-10 стран по потоку иностранных туристов в Россию – более 29,5 тысячи человек, в свою очередь Иран посетило более 10,7 тысячи россиян. По прогнозам экспертов, взаимный турпоток между Россией и Ираном в 2024 году может превысить 60 тысяч человек.Безвизовый режим для тургрупп повысил число граждан РФ, путешествующих в Иран, на 52%. Иранские туристы могут оформить электронную визу для поездок в Россию. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, иран, россия