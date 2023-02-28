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Делегация "Газпрома" провела несколько встреч в Иране - РИА Новости, 28.02.2023
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18:32 28.02.2023
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Делегация "Газпрома" провела несколько встреч в Иране
Делегация "Газпрома" провела несколько встреч в Иране - РИА Новости, 28.02.2023
Делегация "Газпрома" провела несколько встреч в Иране
Делегация "Газпрома" провела ряд встреч в Иране, обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие меморандума с National Iranian Oil Company РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:32
2023-02-28T18:32
экономика
цены на нефть
иран
алексей миллер
газпром
тегеран (город)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Делегация "Газпрома" провела ряд встреч в Иране, обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие меморандума с National Iranian Oil Company (NIOC), сообщила компания. "Сегодня состоялся рабочий визит делегации ПАО "Газпром" во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Исламскую Республику Иран. В рамках визита в Тегеране были проведены рабочие встречи Алексея Миллера с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, министром нефти, председателем совета директоров National Iranian Oil Company Джавадом Оуджи, а также с заместителем министра нефти, исполнительным директором NIOC Мохсеном Ходжастемехром", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании. "На встречах обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие меморандума, подписанного между "Газпромом" и NIOC в 2022 году", - также отмечает "Газпром". В июле 2022 года между ПАО "Газпром" и National Iranian Oil Company подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности по следующим направлениям: разработка газовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество. С 2002 года в Иране работает представительство "Газпрома".
https://ria.ru/20230209/iran-1850718802.html
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экономика, цены на нефть, иран, алексей миллер, газпром, тегеран (город)
Экономика, Цены на нефть, Иран, Алексей Миллер, Газпром, Тегеран (город)
Делегация "Газпрома" провела несколько встреч в Иране

Делегация "Газпрома" в ходе визита в Иран обсудила сотрудничество в сфере энергетики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Делегация "Газпрома" провела ряд встреч в Иране, обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие меморандума с National Iranian Oil Company (NIOC), сообщила компания.
"Сегодня состоялся рабочий визит делегации ПАО "Газпром" во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Исламскую Республику Иран. В рамках визита в Тегеране были проведены рабочие встречи Алексея Миллера с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, министром нефти, председателем совета директоров National Iranian Oil Company Джавадом Оуджи, а также с заместителем министра нефти, исполнительным директором NIOC Мохсеном Ходжастемехром", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
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"На встречах обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие меморандума, подписанного между "Газпромом" и NIOC в 2022 году", - также отмечает "Газпром".
В июле 2022 года между ПАО "Газпром" и National Iranian Oil Company подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности по следующим направлениям: разработка газовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество.
С 2002 года в Иране работает представительство "Газпрома".
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