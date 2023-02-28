https://ria.ru/20230228/sotrudnichestvo-1854937171.html

Делегация "Газпрома" провела несколько встреч в Иране

Делегация "Газпрома" провела несколько встреч в Иране - РИА Новости, 28.02.2023

Делегация "Газпрома" провела несколько встреч в Иране

Делегация "Газпрома" провела ряд встреч в Иране, обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие меморандума с National Iranian Oil Company РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:32

2023-02-28T18:32

2023-02-28T18:32

экономика

цены на нефть

иран

алексей миллер

газпром

тегеран (город)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Делегация "Газпрома" провела ряд встреч в Иране, обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие меморандума с National Iranian Oil Company (NIOC), сообщила компания. "Сегодня состоялся рабочий визит делегации ПАО "Газпром" во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Исламскую Республику Иран. В рамках визита в Тегеране были проведены рабочие встречи Алексея Миллера с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, министром нефти, председателем совета директоров National Iranian Oil Company Джавадом Оуджи, а также с заместителем министра нефти, исполнительным директором NIOC Мохсеном Ходжастемехром", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании. "На встречах обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие меморандума, подписанного между "Газпромом" и NIOC в 2022 году", - также отмечает "Газпром". В июле 2022 года между ПАО "Газпром" и National Iranian Oil Company подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности по следующим направлениям: разработка газовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество. С 2002 года в Иране работает представительство "Газпрома".

https://ria.ru/20230209/iran-1850718802.html

https://ria.ru/20230228/neft-1854846469.html

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экономика, цены на нефть, иран, алексей миллер, газпром, тегеран (город)