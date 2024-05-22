Володин встретился с и.о. главы исполнительной власти Ирана
Володин встретился в Тегеране с и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохбером
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Тегеран встретился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщила пресс-служба ГД.
Володин в среду принял участие в траурной церемонии прощания с погибшим президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, отмечается в сообщении. По поручению президента РФ Владимира Путина Володин представляет Российскую Федерацию на траурных мероприятиях, которые проходят сегодня в Тегеране.
"Вячеслав Володин в ходе визита в Тегеран встретился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером", - сообщила пресс-служба ГД.
В среду в Тегеране проходит церемония прощания с иранским президентом, главой МИД Ирана и сопровождавших их лиц при крушении вертолет на северо-западе Ирана. На церемонию прибыли чиновники и дипломаты иностранных государств.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.