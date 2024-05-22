https://ria.ru/20240522/volodin-1947734373.html

Володин встретился с и.о. главы исполнительной власти Ирана

Володин встретился с и.о. главы исполнительной власти Ирана - РИА Новости, 22.05.2024

Володин встретился с и.о. главы исполнительной власти Ирана

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Тегеран встретился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщила... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T18:46

2024-05-22T18:46

2024-05-22T18:46

иран

тегеран (город)

россия

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мохаммад мохбер

владимир путин

госдума рф

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Тегеран встретился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщила пресс-служба ГД. Володин в среду принял участие в траурной церемонии прощания с погибшим президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, отмечается в сообщении. По поручению президента РФ Владимира Путина Володин представляет Российскую Федерацию на траурных мероприятиях, которые проходят сегодня в Тегеране. "Вячеслав Володин в ходе визита в Тегеран встретился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером", - сообщила пресс-служба ГД. В среду в Тегеране проходит церемония прощания с иранским президентом, главой МИД Ирана и сопровождавших их лиц при крушении вертолет на северо-западе Ирана. На церемонию прибыли чиновники и дипломаты иностранных государств. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240522/raisi-1947602841.html

https://ria.ru/20240522/volodin-1947712795.html

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тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, тегеран (город), россия, вячеслав володин, мохаммад мохбер, владимир путин, госдума рф, крушение вертолета президента ирана