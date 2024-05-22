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Володин встретился с и.о. главы исполнительной власти Ирана - РИА Новости, 22.05.2024
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18:46 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/volodin-1947734373.html
Володин встретился с и.о. главы исполнительной власти Ирана
Володин встретился с и.о. главы исполнительной власти Ирана - РИА Новости, 22.05.2024
Володин встретился с и.о. главы исполнительной власти Ирана
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Тегеран встретился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщила... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:46
2024-05-22T18:46
иран
тегеран (город)
россия
вячеслав володин
мохаммад мохбер
владимир путин
госдума рф
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Тегеран встретился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщила пресс-служба ГД. Володин в среду принял участие в траурной церемонии прощания с погибшим президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, отмечается в сообщении. По поручению президента РФ Владимира Путина Володин представляет Российскую Федерацию на траурных мероприятиях, которые проходят сегодня в Тегеране. "Вячеслав Володин в ходе визита в Тегеран встретился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером", - сообщила пресс-служба ГД. В среду в Тегеране проходит церемония прощания с иранским президентом, главой МИД Ирана и сопровождавших их лиц при крушении вертолет на северо-западе Ирана. На церемонию прибыли чиновники и дипломаты иностранных государств. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240522/raisi-1947602841.html
https://ria.ru/20240522/volodin-1947712795.html
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иран, тегеран (город), россия, вячеслав володин, мохаммад мохбер, владимир путин, госдума рф, крушение вертолета президента ирана
Иран, Тегеран (город), Россия, Вячеслав Володин, Мохаммад Мохбер, Владимир Путин, Госдума РФ, Крушение вертолета президента Ирана
Володин встретился с и.о. главы исполнительной власти Ирана

Володин встретился в Тегеране с и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохбером

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Тегеран встретился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщила пресс-служба ГД.
Володин в среду принял участие в траурной церемонии прощания с погибшим президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, отмечается в сообщении. По поручению президента РФ Владимира Путина Володин представляет Российскую Федерацию на траурных мероприятиях, которые проходят сегодня в Тегеране.
Прощание с президентом Ирана Раиси в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Володин приехал в Тегеран на церемонию прощания с Раиси
Вчера, 11:20
"Вячеслав Володин в ходе визита в Тегеран встретился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером", - сообщила пресс-служба ГД.
В среду в Тегеране проходит церемония прощания с иранским президентом, главой МИД Ирана и сопровождавших их лиц при крушении вертолет на северо-западе Ирана. На церемонию прибыли чиновники и дипломаты иностранных государств.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Траурный митинг в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
На церемонии прощания с Раиси Володин передал Ирану послание Путина
Вчера, 16:54
 
ИранТегеран (город)РоссияВячеслав ВолодинМохаммад МохберВладимир ПутинГосдума РФКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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