https://ria.ru/20211114/rosoboroneksport-1758978541.html

В "Рособоронэкспорте" рассказали о ВТС с Ираном

В "Рособоронэкспорте" рассказали о ВТС с Ираном - РИА Новости, 14.11.2021

В "Рособоронэкспорте" рассказали о ВТС с Ираном

Россия будет продолжать военно-техническое сотрудничество с Ираном, строго соблюдая международное право и национальные законодательства двух стран, заявил... РИА Новости, 14.11.2021

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безопасность

иран

оон

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александр михеев

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ДУБАЙ (ОАЭ), 14 ноя - РИА Новости. Россия будет продолжать военно-техническое сотрудничество с Ираном, строго соблюдая международное право и национальные законодательства двух стран, заявил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."В отношении перспектив ВТС с Ираном необходимо ответить, что при любых обстоятельствах сотрудничество будет осуществляться на основе строгого соблюдения действующих норм законодательств обоих государств, международных обязательств сторон и норм международного права", - сказал Михеев в первый день работы выставки Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах.Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений возможны были только с разрешения Совбеза ООН.Россия в ноябре 2015 года года перезаключила с Ираном соглашение о продаже четырех дивизионов систем ПВО С-300, поставки были завершены в 2016 году. Аналогичный контракт был изначально заключен в 2007 году, но заморожен после того, как 9 июня 2010 года Совбез ООН принял резолюцию 1929, запрещавшую передачу Тегерану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем.Как заявлял директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, Москва также реализовала ряд других контрактов, не попадавших под санкции СБ ООН. Так, Тегеран закупил у Москвы комплекс ремонтно-диагностического оборудования, средства радиомониторинга и комплексы радиотехнической разведки.По данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), Иран интересовался российскими ракетными катерами, корветами, а также десантными кораблями на воздушной подушке. Кроме того, Тегеран нуждался в модернизации трех подводных лодок класса Кило российского производства, которые находятся на вооружении ВМС страны. Указанная модернизация предполагала в том числе установку ракетного комплекса "Клаб-С". Помимо этого, Иран рассматривал возможность заказа у России новых подлодок проекта 636.Кроме того, директор ЦАМТО Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что Тегеран хотел бы получить российские истребители Су-30 и МиГ-29СМТ. Большой интерес Иран проявлял и к модернизированным штурмовикам Су-25. Исламская республика также могла заказать модернизацию имеющегося парка танков Т-72, а также закупить новые танки Т-90С (порядка 350 единиц) и боевые машины пехоты БМП-3.В пресс-службе ФСВТС сообщали РИА Новости, что Иран заинтересован в различной российской продукции военного назначения. Посол России в Тегеране Леван Джагарян говорил РИА Новости, что Россия и Иран после отмены оружейного эмбарго ООН ведут диалог по всей номенклатуре военной продукции.

https://ria.ru/20211114/rosoboroneksport-1758978282.html

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безопасность, иран, оон, миг-29, бмп-3, игорь коротченко, дмитрий шугаев, александр михеев, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия