Торгпред рассказал о доле расчетов между Россией и Ираном в нацвалютах

"Мы ожидаем, что доля расчетов по контрактам в национальных валютах не только сохранится на прежнем уровне, но и будет расти в связи с санкционными ограничениями в отношении Ирана со стороны США", - сообщил Жиганшин, отвечая на вопрос, может ли коронавирус повлиять на взаиморасчеты между странами в нацвалютах.