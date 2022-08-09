https://ria.ru/20220809/sputnik-1808239841.html
Россия вывела на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли
Россия вывела на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 09.08.2022
Россия вывела на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли
Россия вывела на орбиту построенный по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли, сообщил "Роскосмос" в Telegram. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:10
2022-08-09T11:10
2022-08-09T12:09
россия
иран
космос
роскосмос
байконур (город)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия вывела на орбиту построенный по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли, сообщил "Роскосмос" в Telegram."Союз" с иранским спутником и 16 российскими малыми аппаратами стартовал с Байконура в 08:52 мск.Через несколько минут ракета вышла на околоземную орбиту, затем "Фрегат" доставил аппараты на целевые орбиты.Вместе с иранским спутником под головным обтекателем ракеты находились аппараты CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.Эти спутники создали ведущие российские вузы, компании и некоммерческие организации.Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал пуск важной вехой в российско-иранском сотрудничестве. По его словам, запуск спутника ДЗЗ открывает путь к реализации более масштабных проектов."Россия, как и прежде, открыта для сотрудничества в области исследования космоса со всеми заинтересованными странами и партнерами. Убежден, что тема космоса должна оставаться вне политической конъюнктуры и служить на благо всего человечества и мировой науки", - приводит слова Борисова "Роскосмос".Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур в свою очередь поблагодарил всех причастных к пуску и назвал день запуска нового спутника "историческим во взаимоотношениях между двумя странами"."Сегодня был поворотный момент для начала нового взаимодействия в сфере космоса между нашими двумя странами", - приводит "Роскосмос" слова Зарепура.Малые аппараты предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.
https://ria.ru/20220801/sputnik-1806498001.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, иран, космос, роскосмос, байконур (город)
11:10 09.08.2022 (обновлено: 12:09 09.08.2022)
Россия вывела на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли
"Роскосмос": Россия вывела на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Россия вывела на орбиту построенный по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли, сообщил
"Роскосмос" в Telegram.
"Иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат", — говорится в публикации.
"Союз" с иранским спутником и 16 российскими малыми аппаратами стартовал с Байконура
в 08:52 мск.
Через несколько минут ракета вышла на околоземную орбиту, затем "Фрегат" доставил аппараты на целевые орбиты.
Вместе с иранским спутником под головным обтекателем ракеты находились аппараты CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.
Эти спутники создали ведущие российские вузы, компании и некоммерческие организации.
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал пуск важной вехой в российско-иранском сотрудничестве. По его словам, запуск спутника ДЗЗ открывает путь к реализации более масштабных проектов.
"Россия, как и прежде, открыта для сотрудничества в области исследования космоса со всеми заинтересованными странами и партнерами. Убежден, что тема космоса должна оставаться вне политической конъюнктуры и служить на благо всего человечества и мировой науки", - приводит слова Борисова "Роскосмос".
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур в свою очередь поблагодарил всех причастных к пуску и назвал день запуска нового спутника "историческим во взаимоотношениях между двумя странами".
"Сегодня был поворотный момент для начала нового взаимодействия в сфере космоса между нашими двумя странами", - приводит "Роскосмос" слова Зарепура.
Малые аппараты предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.