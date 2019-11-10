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РИА Новости
Ядерные технологии

Россия и Иран начали строительство второго энергоблока АЭС "Бушер"

13:27 10.11.2019 (обновлено: 13:49 10.11.2019)
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© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
ТЕГЕРАН/МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Знаменательное событие в истории партнерства России и Ирана состоялось в воскресенье: на иранской земле с участием российских специалистов началось строительство второго энергоблока АЭС "Бушер".
Об этом сообщило иранское агентство Mehr.
В торжественной обстановке старт официальному строительству второго блока АЭС "Бушер" дали вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Александр Локшин.
Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2") на условиях "под ключ". Церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года. На блоках №№2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким требованиям безопасности. Суммарная мощность двух новых блоков - 2,1 тысячи МВт. Реализация проекта "Бушер-2", как ожидается, займет 10 лет.
Первый блок АЭС "Бушер" с реакторной установкой ВВЭР-1000 был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, это стало официальным завершением проекта его строительства. При этом госкорпорация "Росатом" в рамках своих обязательств продолжает сервисное обслуживание блока и обеспечение его ядерным топливом.
Инженер-оператор Сергей Соколов в реакторном зале Обнинской АЭС. 1984 год
27 июня, 05:04РИА Новости
Атомные электростанции в мире
За время работы блок №1 АЭС "Бушер" выдал в энергосистему Ирана несколько десятков миллиардов киловатт-часов электроэнергии и позволил Ирану предотвратить выбросы нескольких десятков миллионов тонн парниковых газов.
АЭС "Бушер" - уникальный объект, аналогов которому нет в мире. Строительство этой первой на Ближнем Востоке атомной станции было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана после Исламской революции 1979 года, и строительство было прекращено.
Россия была единственной, кто согласился помочь Ирану достроить АЭС в Бушере. В августе 1992 года между правительствами обеих стран было заключено соглашение о сооружении этой АЭС, а в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции. Российским специалистам в непростых климатических условиях удалось "вписать" отечественное оборудование в строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и, кроме того, применить около 12 тысяч тонн немецкого оборудования.
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Ядерные технологииАЭС "Бушер"Бушерская АЭСРосатомРоссияИранВ мире
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