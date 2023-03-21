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Министр назвал отрасли, в которых Иран хочет сотрудничать с Россией - РИА Новости, 21.03.2023
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09:38 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/iran-1859368096.html
Министр назвал отрасли, в которых Иран хочет сотрудничать с Россией
Министр назвал отрасли, в которых Иран хочет сотрудничать с Россией - РИА Новости, 21.03.2023
Министр назвал отрасли, в которых Иран хочет сотрудничать с Россией
Иранская сторона готова расширять сотрудничество с Россией в сфере энергетики, в том числе в развитии атомной, возобновляемой и новых видов энергии, заявил в... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T09:38
2023-03-21T09:38
в мире
иран
россия
бушерская аэс
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ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. Иранская сторона готова расширять сотрудничество с Россией в сфере энергетики, в том числе в развитии атомной, возобновляемой и новых видов энергии, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи. На сегодняшний день между Ираном и Россией существует проект по сооружению АЭС "Бушер". Это крупнейший российско-иранский проект. Первый энергоблок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока. Строительство блока №2 официально началось осенью 2019 года. В конце 2021 года в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами говорил, что на площадке блока №3 идет укрепление грунта в рамках подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков №2 и №3 АЭС "Бушер" рассчитан на 10 лет. Помимо этого, Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Последняя поставка российского топлива была 29 апреля 2020 года.
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в мире, иран, россия, бушерская аэс
В мире, Иран, Россия, Бушерская АЭС
Министр назвал отрасли, в которых Иран хочет сотрудничать с Россией

Министр Хандузи: Иран хочет сотрудничать с Россией в атомной и возобновляемой энергетике

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. Иранская сторона готова расширять сотрудничество с Россией в сфере энергетики, в том числе в развитии атомной, возобновляемой и новых видов энергии, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.
«
"Перспектива сотрудничества в сфере "новой энергетики" и возобновляемых источников энергии, а также в сфере других видов энергетики, включая мирную атомную энергетику, безусловно, вызывает большой интерес и мотивацию для расширения экономических отношений с Россией", - сказал Хандузи.
На сегодняшний день между Ираном и Россией существует проект по сооружению АЭС "Бушер". Это крупнейший российско-иранский проект. Первый энергоблок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.
Строительство блока №2 официально началось осенью 2019 года. В конце 2021 года в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами говорил, что на площадке блока №3 идет укрепление грунта в рамках подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков №2 и №3 АЭС "Бушер" рассчитан на 10 лет.
Помимо этого, Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Последняя поставка российского топлива была 29 апреля 2020 года.
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