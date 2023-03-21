https://ria.ru/20230321/iran-1859368096.html

Министр назвал отрасли, в которых Иран хочет сотрудничать с Россией

Министр назвал отрасли, в которых Иран хочет сотрудничать с Россией - РИА Новости, 21.03.2023

Министр назвал отрасли, в которых Иран хочет сотрудничать с Россией

Иранская сторона готова расширять сотрудничество с Россией в сфере энергетики, в том числе в развитии атомной, возобновляемой и новых видов энергии, заявил в... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T09:38

2023-03-21T09:38

2023-03-21T09:38

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бушерская аэс

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ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. Иранская сторона готова расширять сотрудничество с Россией в сфере энергетики, в том числе в развитии атомной, возобновляемой и новых видов энергии, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи. На сегодняшний день между Ираном и Россией существует проект по сооружению АЭС "Бушер". Это крупнейший российско-иранский проект. Первый энергоблок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока. Строительство блока №2 официально началось осенью 2019 года. В конце 2021 года в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами говорил, что на площадке блока №3 идет укрепление грунта в рамках подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков №2 и №3 АЭС "Бушер" рассчитан на 10 лет. Помимо этого, Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Последняя поставка российского топлива была 29 апреля 2020 года.

https://ria.ru/20230321/iran-1859357676.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, россия, бушерская аэс