https://ria.ru/20230920/iran-1897439159.html

Шойгу заявил о переходе отношений России и Ирана на новый уровень

Шойгу заявил о переходе отношений России и Ирана на новый уровень - РИА Новости, 20.09.2023

Шойгу заявил о переходе отношений России и Ирана на новый уровень

Москва и Тегеран укрепляют стратегическое партнерство в оборонной сфере, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с иранским коллегой... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T08:10

2023-09-20T08:10

2023-09-20T11:19

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ТЕГЕРАН, 20 сен — РИА Новости. Москва и Тегеран укрепляют стратегическое партнерство в оборонной сфере, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани. "Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень", — сказал он. Министр выразил готовность к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и с удовлетворением отметил, что российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно.По его словам, во многом это обусловлено доверительными отношениями, которые сложились между лидерами России и Ирана. "Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества", — подчеркнул Шойгу. Накануне делегация во главе с Шойгу прибыла в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана. Как отмечали в российском военном ведомстве, этот визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами.

https://ria.ru/20230919/oborona-1897344927.html

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россия, иран, москва, сергей шойгу, в мире, политика