Шойгу заявил о переходе отношений России и Ирана на новый уровень
Шойгу: взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу во время переговоров с министром обороны и поддержки Вооруженных сил ИPИ, генералом Мохаммадом Резой Аштиани в Тегеране. 19 сентября 2023
ТЕГЕРАН, 20 сен — РИА Новости. Москва и Тегеран укрепляют стратегическое партнерство в оборонной сфере, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани.
"Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень", — сказал он.
Министр выразил готовность к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и с удовлетворением отметил, что российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно.
По его словам, во многом это обусловлено доверительными отношениями, которые сложились между лидерами России и Ирана.
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"Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества", — подчеркнул Шойгу.
Накануне делегация во главе с Шойгу прибыла в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана. Как отмечали в российском военном ведомстве, этот визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами.