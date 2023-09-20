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Шойгу заявил о переходе отношений России и Ирана на новый уровень - РИА Новости, 20.09.2023
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08:10 20.09.2023 (обновлено: 11:19 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/iran-1897439159.html
Шойгу заявил о переходе отношений России и Ирана на новый уровень
Шойгу заявил о переходе отношений России и Ирана на новый уровень - РИА Новости, 20.09.2023
Шойгу заявил о переходе отношений России и Ирана на новый уровень
Москва и Тегеран укрепляют стратегическое партнерство в оборонной сфере, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с иранским коллегой... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T08:10
2023-09-20T11:19
россия
иран
москва
сергей шойгу
в мире
политика
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ТЕГЕРАН, 20 сен — РИА Новости. Москва и Тегеран укрепляют стратегическое партнерство в оборонной сфере, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани. "Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень", — сказал он. Министр выразил готовность к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и с удовлетворением отметил, что российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно.По его словам, во многом это обусловлено доверительными отношениями, которые сложились между лидерами России и Ирана. "Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества", — подчеркнул Шойгу. Накануне делегация во главе с Шойгу прибыла в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана. Как отмечали в российском военном ведомстве, этот визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами.
https://ria.ru/20230919/oborona-1897344927.html
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россия, иран, москва, сергей шойгу, в мире, политика
Россия, Иран, Москва, Сергей Шойгу, В мире, Политика
Шойгу заявил о переходе отношений России и Ирана на новый уровень

Шойгу: взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу во время переговоров с министром обороны и поддержки Вооруженных сил ИPИ, генералом Мохаммадом Резой Аштиани в Тегеране. 19 сентября 2023
Министр обороны России Сергей Шойгу во время переговоров с министром обороны и поддержки Вооруженных сил ИPИ, генералом Мохаммадом Резой Аштиани в Тегеране. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ТЕГЕРАН, 20 сен — РИА Новости. Москва и Тегеран укрепляют стратегическое партнерство в оборонной сфере, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани.
"Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень", — сказал он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил ИРИ Мохаммад Багери во время встречи. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Шойгу заявил, что отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются
Вчера, 18:29
Министр выразил готовность к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и с удовлетворением отметил, что российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно.
По его словам, во многом это обусловлено доверительными отношениями, которые сложились между лидерами России и Ирана.
«
"Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества", — подчеркнул Шойгу.
Накануне делегация во главе с Шойгу прибыла в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана. Как отмечали в российском военном ведомстве, этот визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил ИРИ Мохаммад Багери во время встречи. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Вчера, 18:21
 
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