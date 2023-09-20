https://ria.ru/20230920/shoygu-1897506826.html

Иранские военные показали Шойгу беспилотники и ракетные комплексы

Иранские военные показали Шойгу беспилотники и ракетные комплексы - РИА Новости, 20.09.2023

Иранские военные показали Шойгу беспилотники и ракетные комплексы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил в Тегеране выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на которой представлена продукция... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:29

2023-09-20T12:29

2023-09-20T13:28

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ТЕГЕРАН, 20 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил в Тегеране выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на которой представлена продукция военно-промышленного комплекса Ирана, сообщает российское военное ведомство. "В ходе показа министр обороны России ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства", - говорится в сообщении. На развёрнутой в Тегеране выставке вооружения и военной техники КСИР представлены достижения аэрокосмической промышленности Ирана. Здесь показаны новейшие образцы иранских беспилотников, тактические ракетные комплексы, баллистические ракеты большой и средней дальности. Кроме того, в экспозиции находятся трофейные БПЛА американского производства. По окончании осмотра выставки Шойгу сделал запись в книге почётных гостей.

https://ria.ru/20230920/iran-1897439159.html

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россия, тегеран (город), иран, сергей шойгу, в мире, бпла