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Иранские военные показали Шойгу беспилотники и ракетные комплексы - РИА Новости, 20.09.2023
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12:29 20.09.2023 (обновлено: 13:28 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/shoygu-1897506826.html
Иранские военные показали Шойгу беспилотники и ракетные комплексы
Иранские военные показали Шойгу беспилотники и ракетные комплексы - РИА Новости, 20.09.2023
Иранские военные показали Шойгу беспилотники и ракетные комплексы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил в Тегеране выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на которой представлена продукция... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:29
2023-09-20T13:28
россия
тегеран (город)
иран
сергей шойгу
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ТЕГЕРАН, 20 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил в Тегеране выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на которой представлена продукция военно-промышленного комплекса Ирана, сообщает российское военное ведомство. "В ходе показа министр обороны России ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства", - говорится в сообщении. На развёрнутой в Тегеране выставке вооружения и военной техники КСИР представлены достижения аэрокосмической промышленности Ирана. Здесь показаны новейшие образцы иранских беспилотников, тактические ракетные комплексы, баллистические ракеты большой и средней дальности. Кроме того, в экспозиции находятся трофейные БПЛА американского производства. По окончании осмотра выставки Шойгу сделал запись в книге почётных гостей.
https://ria.ru/20230920/iran-1897439159.html
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россия, тегеран (город), иран, сергей шойгу, в мире, бпла
Россия, Тегеран (город), Иран, Сергей Шойгу, В мире, БПЛА
Иранские военные показали Шойгу беспилотники и ракетные комплексы

На выставке Иранские военные показали Шойгу беспилотники и ракетные комплексы

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим СавиццкийМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения выставки аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана. 20 сентября 2023
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения выставки аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана. 20 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савиццкий
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения выставки аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана. 20 сентября 2023
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ТЕГЕРАН, 20 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил в Тегеране выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на которой представлена продукция военно-промышленного комплекса Ирана, сообщает российское военное ведомство.
"В ходе показа министр обороны России ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства", - говорится в сообщении.
Министр обороны России Сергей Шойгу во время переговоров с министром обороны и поддержки Вооруженных сил ИPИ, генералом Мохаммадом Резой Аштиани в Тегеране. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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08:10
На развёрнутой в Тегеране выставке вооружения и военной техники КСИР представлены достижения аэрокосмической промышленности Ирана. Здесь показаны новейшие образцы иранских беспилотников, тактические ракетные комплексы, баллистические ракеты большой и средней дальности.
Кроме того, в экспозиции находятся трофейные БПЛА американского производства.
По окончании осмотра выставки Шойгу сделал запись в книге почётных гостей.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил ИРИ Мохаммад Багери во время встречи. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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Вчера, 18:21
 
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