https://ria.ru/20230920/shoygu-1897506826.html
Иранские военные показали Шойгу беспилотники и ракетные комплексы
Иранские военные показали Шойгу беспилотники и ракетные комплексы - РИА Новости, 20.09.2023
Иранские военные показали Шойгу беспилотники и ракетные комплексы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил в Тегеране выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на которой представлена продукция... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:29
2023-09-20T12:29
2023-09-20T13:28
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ТЕГЕРАН, 20 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил в Тегеране выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на которой представлена продукция военно-промышленного комплекса Ирана, сообщает российское военное ведомство. "В ходе показа министр обороны России ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства", - говорится в сообщении. На развёрнутой в Тегеране выставке вооружения и военной техники КСИР представлены достижения аэрокосмической промышленности Ирана. Здесь показаны новейшие образцы иранских беспилотников, тактические ракетные комплексы, баллистические ракеты большой и средней дальности. Кроме того, в экспозиции находятся трофейные БПЛА американского производства. По окончании осмотра выставки Шойгу сделал запись в книге почётных гостей.
https://ria.ru/20230920/iran-1897439159.html
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россия, тегеран (город), иран, сергей шойгу, в мире, бпла
Россия, Тегеран (город), Иран, Сергей Шойгу, В мире, БПЛА
Иранские военные показали Шойгу беспилотники и ракетные комплексы
На выставке Иранские военные показали Шойгу беспилотники и ракетные комплексы
ТЕГЕРАН, 20 сен - РИА Новости.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил в Тегеране выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на которой представлена продукция военно-промышленного комплекса Ирана, сообщает российское военное ведомство
.
"В ходе показа министр обороны России ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства", - говорится в сообщении.
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На развёрнутой в Тегеране выставке вооружения и военной техники КСИР представлены достижения аэрокосмической промышленности Ирана. Здесь показаны новейшие образцы иранских беспилотников, тактические ракетные комплексы, баллистические ракеты большой и средней дальности.
Кроме того, в экспозиции находятся трофейные БПЛА американского производства.
По окончании осмотра выставки Шойгу сделал запись в книге почётных гостей.
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