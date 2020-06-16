https://ria.ru/20200616/1572999984.html
Россия и Иран подпишут декларацию о повышении роли международного права
Россия и Иран подпишут декларацию о повышении роли международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:46
2020-06-16T13:46
мохаммад джавад зариф
сергей лавров
мид ирана
оон
иран
в мире
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https://ria.ru/20200616/1572999508.html
1
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мохаммад джавад зариф, сергей лавров, мид ирана, оон, иран, в мире