https://ria.ru/20240520/iran-1947095359.html

Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси до выборов

Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси до выборов - РИА Новости, 20.05.2024

Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси до выборов

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в соответствии с конституцией страны будет исполнять обязанности погибшего в крушении вертолета президента Эбрахима... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T08:25

2024-05-20T08:25

2024-05-20T08:51

иран

в мире

ибрахим раиси

крушение вертолета президента ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947023523_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_508451fef29f77a9be9f75d8118ff102.jpg

ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в соответствии с конституцией страны будет исполнять обязанности погибшего в крушении вертолета президента Эбрахима Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов, их должен провести специальный совет, состоящий из трех человек, передает иранское информационное агентство ISNA."Первый вице-президент, согласно 131 статье Конституции Ирана, принимает на себя обязанности президента, а совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового президента в течение 50 дней", - говорится в сообщении.Отмечается, что президентские выборы могут пройти в июне-июле.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240520/mchs-1947079485.html

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, в мире, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана