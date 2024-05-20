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Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси до выборов - РИА Новости, 20.05.2024
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08:25 20.05.2024 (обновлено: 08:51 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/iran-1947095359.html
Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси до выборов
Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси до выборов - РИА Новости, 20.05.2024
Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси до выборов
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в соответствии с конституцией страны будет исполнять обязанности погибшего в крушении вертолета президента Эбрахима... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T08:25
2024-05-20T08:51
иран
в мире
ибрахим раиси
крушение вертолета президента ирана
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в соответствии с конституцией страны будет исполнять обязанности погибшего в крушении вертолета президента Эбрахима Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов, их должен провести специальный совет, состоящий из трех человек, передает иранское информационное агентство ISNA."Первый вице-президент, согласно 131 статье Конституции Ирана, принимает на себя обязанности президента, а совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового президента в течение 50 дней", - говорится в сообщении.Отмечается, что президентские выборы могут пройти в июне-июле.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240520/mchs-1947079485.html
https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html
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иран, в мире, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана
Иран, В мире, Ибрахим Раиси, Крушение вертолета президента Ирана
Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси до выборов

Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси в течение 50 дней

© AP Photo / Jason DeCrowПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Jason DeCrow
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в соответствии с конституцией страны будет исполнять обязанности погибшего в крушении вертолета президента Эбрахима Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов, их должен провести специальный совет, состоящий из трех человек, передает иранское информационное агентство ISNA.
"Первый вице-президент, согласно 131 статье Конституции Ирана, принимает на себя обязанности президента, а совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового президента в течение 50 дней", - говорится в сообщении.
Вертолет МЧС, который примет участие в поисково-спасательной операции в Иране. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
МЧС опубликовало кадры погрузки вертолета в Ил-76 для отправки в Иран
Вчера, 02:49
Отмечается, что президентские выборы могут пройти в июне-июле.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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Вчера, 07:58
 
ИранВ миреИбрахим РаисиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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