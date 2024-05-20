Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси до выборов
Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси в течение 50 дней
© AP Photo / Jason DeCrowПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
© AP Photo / Jason DeCrow
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в соответствии с конституцией страны будет исполнять обязанности погибшего в крушении вертолета президента Эбрахима Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов, их должен провести специальный совет, состоящий из трех человек, передает иранское информационное агентство ISNA.
"Первый вице-президент, согласно 131 статье Конституции Ирана, принимает на себя обязанности президента, а совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового президента в течение 50 дней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президентские выборы могут пройти в июне-июле.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.