https://ria.ru/20230209/dedov-1850264109.html

Алексей Дедов: Россия и Иран работают над нивелированием эффекта санкций

Алексей Дедов: Россия и Иран работают над нивелированием эффекта санкций - РИА Новости, 09.02.2023

Алексей Дедов: Россия и Иран работают над нивелированием эффекта санкций

Россия и Иран для развития двусторонних отношений работают над мерами, которые позволят избежать санкционных ограничений, заявил специальному корреспонденту РИА РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:00

2023-02-09T09:00

2023-02-09T09:00

интервью

алексей дедов

россия

иран

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Россия и Иран для развития двусторонних отношений работают над мерами, которые позволят избежать санкционных ограничений, заявил специальному корреспонденту РИА Новости Антону Быстрову посол РФ в Исламской республике Алексей Дедов, назначенный на должность в конце 2022 года. В интервью по случаю Дня дипломатического работника глава российской дипмиссии рассказал о работе над новым стратегическим договором между Москвой и Тегераном, о будущем иранского автопрома в России и прогнозах по торговым рекордам в 2023 году, а также ответил на вопрос о перспективах безвизовых поездок россиян в Иран.– Алексей Юрьевич, в январе вы вручили верительные грамоты президенту Ирана Ибрахиму Раиси. Какими вы видите наиболее приоритетные направления развития российско-иранских отношений?– Да, действительно, 8 января вручил верительные грамоты президенту Ирана. Беседа прошла в теплой и дружественной обстановке. Ибрахим Раиси подчеркнул, что отношения между Россией и Ираном носят стратегический характер, существенно продвинулись в последнее время, но могут и должны быть расширены еще больше.Хотел бы отметить, что, невзирая на незаконные ограничительные меры, введенные против России и Ирана группой недружественных стран, взаимодействие с Тегераном сегодня развивается практически по всем направлениям в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне. Контакты между нашими президентами носят регулярный характер – с начала года они дважды разговаривали по телефону. В постоянном контакте находятся министры иностранных дел. Восьмого-девятого ноября 2022 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев совершил визит в Иран, а как раз в эти дни в Москве побывал секретарь Высшего совета по национальной безопасности Ирана Али Шамхани для участия в традиционной многосторонней встрече по Афганистану на уровне глав советов безопасности. В декабре в Тегеране находился генеральный прокурор Игорь Краснов.Укрепляется парламентское измерение – 22-23 января делегация Государственной думы во главе с председателем Вячеславом Володиным посетила Иран, где состоялось третье заседание Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Совета (парламентом Ирана – ред.).Хорошими темпами растет двусторонняя торговля. Центральную координирующую роль играет постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Первого ноября 2022 года в Грозном состоялось ее шестнадцатое заседание.Особое значение придаем сотрудничеству в сфере энергетики, включая ядерную. Перспективным считаем проект международного транспортного коридора "Север-Юг", который проходит через территорию Ирана.С учетом масштабного санкционного давления Запада на Россию после начавшейся специальной военной операции совместными усилиями разрабатываем инструменты обхода нелегитимных мер и снижения их негативного воздействия. У Ирана, который живет под этими санкциями более 40 лет, имеется хороший опыт в этой области, и у него есть чему поучиться.Иранская сторона заинтересована в углублении взаимодействия с Евразийским экономическими союзом (ЕАЭС). Благодаря действию временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли (ЗСТ) между Ираном и ЕАЭС Тегеран существенно увеличил поставки своей сельхозпродукции в страны объединения. На завершающей стадии переговоры по соглашению о свободной торговле.Развиваются культурные и образовательные контакты. Россия до 300 увеличила государственную квоту для приема иранских студентов. Кинематограф Ирана активно участвует в российских фестивалях. Прорабатывается возможность совместного производства фильмов и их показ зрителям РФ и Ирана. В январе в рамках театрального фестиваля "Фаджр" в Иране был показан спектакль "Бедная Лиза". Налажены связи между университетами двух стран.Хорошее взаимодействие у нас и по линии спорта. Недавно мужская и женская сборные по хоккею на льду посетили Казань, где участвовали в первом турнире среди команд исламских государств. На середину февраля намечен товарищеский матч между питерским "Зенитом" и командой "Сепахан" из Исфахана.Регулярно обмениваемся мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной повестки. Повышенное внимание уделяем тематике Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), обстановке на Каспии, в Афганистане, Закавказье, зоне Персидского залива, Йемене, а также ближневосточному урегулированию. Как известно, позиции двух стран по большинству вопросов близки или совпадают. Нас объединяет неприятие деструктивной линии коллективного Запада по навязыванию мировому сообществу вместо универсальных норм международного права некоего "порядка, основанного на западных правилах". Надеемся на скорейшее завершение Ираном формальных процедур для вступления в ШОС.Рассчитываем и дальше наращивать наше взаимовыгодное сотрудничество с иранскими друзьями.– Ранее Иран заявил, что не признает вхождение в состав России Крыма и четырех регионов. Может ли это негативно повлиять на российско-иранские отношения? Как Москва относится к таким заявлениям?– Нам хорошо известна позиция Тегерана по этому вопросу. Слова министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана не стали для нас чем-то новым. Иран придерживался этой линии с 2014 года. Однако это никак не противоречит имеющимся двусторонним договоренностям в других областях. Видим, что сотрудничество плодотворно развивается, и этот фактор не оказывает негативного влияния. Кроме того, с самого начала специальной военной операции на Украине Иран занял взвешенную позицию. Верховный руководитель Исламской Республики Али Хаменеи неоднократно подчеркивал, что основная причина кризиса – безответственная экспансионистская политика США и НАТО.– Москва и Тегеран дорабатывают долгосрочный всеобъемлющий договор об отношениях. Успеют ли стороны подписать его до иранского нового года, остаются ли на данный момент какие-то препятствия, и готовится ли встреча президентов стран в этой связи? Известно ли, где договор будет подписан – в РФ или Иране?– Работа над договором ведется. Это непростой и трудоемкий процесс, поэтому не хотел бы забегать вперед и делать прогнозы. Важно, чтобы документ, имеющий стратегическое значение, получился солидным, сбалансированным и отражал новые реалии двустороннего сотрудничества. В нем будут изложены базовые ориентиры дальнейшего наращивания всего комплекса российско-иранских связей на ближайшие десятилетия.Президенты Владимир Путин и Ибрахим Раиси регулярно встречаются как в России, так и Иране, в том числе "на полях" различных международных мероприятий. Не так важно, где будет подписан новый договор. Главное – завершить работу над ним, а с местом определимся позже.– Ранее сообщалось, что товарооборот между странами вырос до 4,6 миллиарда долларов. За счет чего, каких товаров и услуг удалось добиться этого? Ожидаете ли вы новых рекордных показателей в 2023 году?– Действительно, по предварительным данным, можно говорить об увеличении в 2022 году объема взаимной торговли между Россией и Ираном на 15%. Однако с учетом того, что эти цифры не окончательные, после получения полной статистической информации по итогам года мы рассчитываем зафиксировать увеличение этого показателя.Рекордные цифры двусторонней торговли в 2022 году во многом связаны с успешным сотрудничеством российских и иранских предприятий в сфере сельского хозяйства. Около 85% нашей торговли составляет продукция агропромышленного комплекса. Кроме того, в положительном ключе можно отметить реализуемые совместные проекты в нефтегазовой области, энергетике и логистической сфере.Россия поставляет в Иран зерновые и масличные культуры, пиломатериалы, неорганическую химию, машиностроительное оборудование, бумагу и картон, измерительные приборы и другие товары. Из Ирана импортируются свежие овощи и фрукты, орехи, молочная продукция, пластмассы, изделия из черных металлов, строительные материалы и камень, сантехнические изделия.По прошедшему году отмечаем значительный рост интереса предпринимателей наших стран к развитию и углублению торгово-экономического сотрудничества. Количество деловых миссий в обоих направлениях многократно выросло, а их содержание и наполнение качественно улучшилось. Установление прочных связей между бизнес-сообществами способствует формированию атмосферы доверия и заключению новых контрактов на долгосрочной основе.Особо отмечаем состоявшийся 15 ноября 2022 года в Тегеране российско-иранский бизнес-форум под председательством президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина. В мероприятии приняли участие свыше 100 российских и 400 иранских компаний. Были представлены предприниматели более 20 регионов России.Оперативно реагируем на обращения российского предпринимательского сообщества с целью содействия выходу на иранский рынок. Предпринимаем активные шаги для того, чтобы наступивший 2023 год стал очередной успешной вехой в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Исходя из политического настроя и взаимных экономических интересов, мы безусловно ожидаем дальнейшего роста объема двусторонней торговли.– Страны все больше переходят на национальные валюты в торговле. Можно ли в связи с этим говорить о том, что российский рубль все больше закрепляется на валютном рынке Ирана? Примут ли, к примеру, иранские обменники рубли у туриста, захотевшего обменять валюту? И действительно ли Россия и Иран сейчас рассматривают возможность создания "золотого" стейблкоина для расчетов?– Последние годы мы отмечаем устойчивую тенденцию по переходу в расчетах по внешнеторговым контрактам между нашими странами на национальные валюты. В настоящий момент на российский рубль приходится до 60% платежей.Если говорить об обмене рубля на риал в иранских обменных пунктах, то если такие примеры и существуют, то курс может быть несколько занижен в связи с пока еще невысоким спросом на российскую наличность у местного населения и нестабильностью иранской валюты.Вопросы использования цифровых валют и цифровых финансовых активов в расчетах по экспортно-импортным операциям рассматриваются как Россией, так и Ираном. Однако процесс достижения каких-либо конкретных договоренностей пока находится в рабочей стадии. Данный вопрос непростой и требует тщательной экспертной проработки, включая создание необходимой нормативно-правовой базы.– Иран и ЕАЭС ранее подписали Меморандум о свободной торговле, а вскоре планируется подписание соответствующего соглашения. Известны ли даты? На ваш взгляд, в контексте России приведет ли создание ЗСТ к тому, что в РФ будет шире предоставлен ассортимент иранских товаров, каких именно?– В ходе визита 18-19 января в Тегеран министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева ЕАЭС и Иран, действительно, согласовали большую часть вопросов для завершения переговоров по соглашению о ЗСТ. Остается нерешенным вопрос взаимного доступа на рынок отдельных категорий аграрной продукции, который сейчас в стадии обсуждения между сторонами. После завершения переговорной работы соглашение подлежит одобрению правительствами стран ЕАЭС и Высшим Евразийским экономическим советом. Несмотря на то, что это достаточно трудоемкие процедуры, с учетом важности сотрудничества с Ираном, можно рассчитывать, что стороны будут заинтересованы в их проведении в максимально сжатые сроки.С подписанием соглашения для динамично развивающейся двусторонней торговли будет создана надежная и крепкая договорно-правовая база. Обнуление пошлин на большинство товарных позиций, импортируемых из Ирана, безусловно, приведет к расширению ассортимента иранских товаров на российском рынке. К ним можно отнести продовольственные товары и сельхозсырье, продукцию нефтехимической промышленности, автомобили и автозапчасти, строительные материалы, бытовую технику, бытовую химию.– Иран, по разным данным, начал экспортировать в Россию автомобили. О каком количестве авто идет речь, какой марки? В Иране также заявили о возможности совместного производства как автомобилей, так и самолетов. Продвинулись ли стороны в этих вопросах? Касательно самолетов – идет ли речь о сборке российской авиатехники в Иране, или же Москва будет помогать Тегерану в создании своего самолета?– В планы крупнейшего автоконцерна "Иран Ходро" входит поставка двух тысяч автомобилей собственного производства в Россию до конца 1401 иранского календарного года, что соответствует 20 марта 2023 года. Компания "Сайпа" также ведет переговоры с российскими дистрибьюторами о ежегодном экспорте в нашу страну более 20 тысяч машин. Однако на текущий момент не решены вопросы, связанные с сертификацией и формированием дилерской сети, что может сместить дату начала поставок. Перспективы совместного производства автомобилей и автокомпонентов находятся в стадии переговоров.В настоящее время обсуждение вопросов расширения взаимовыгодного сотрудничества в авиационной сфере продолжается. Считаем это направление весьма перспективным. В прошлом году по данной тематике состоялось несколько визитов по линии Минтранса и Минпромторга России. Однако по конкретике пока говорить рано, достижение договоренностей потребует дополнительного времени.– "Газпром" и Иран в 2022 году заключили меморандум, который предполагает разработку месторождений. Когда стороны заключат итоговую договоренность? Прорабатывают ли другие российские энергокомпании договоренности с Ираном по разработке нефтяных и газовых месторождений, в частности Южный Парс?– В настоящее время согласно Меморандуму о взаимопонимании в отношении стратегического сотрудничества между Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) и ПАО "Газпром" проводится работа по определению экономической оценки перспектив участия российской компании в нефтегазовых проектах на территории Ирана, осуществляется сбор необходимой информации.В декабре 2022 года состоялся визит делегации группы "Газпром" в Иран, по итогам которого стороны договорились продолжить консультации. Переговоры ведутся, и мы рассчитываем на достижение взаимовыгодных договоренностей в этой сфере.Что касается других российских компаний, то, как и во всех других областях, мы фиксируем значительно возросший интерес отечественного бизнеса к сотрудничеству с Ираном. Месторождение "Южный Парс" в том числе находится в поле их зрения.– Расскажите, пожалуйста, о ситуации с визами для россиян в Иран, обсуждают ли Москва и Тегеран отмену виз для бизнесменов, и находится ли сейчас в повестке двух стран введение безвизового режима?– Обратили внимание на сообщения некоторых российских информационных ресурсов о возможности посещения россиянами Ирана без визы. Это не так. Между нашими странами сохраняется визовый режим, однако процедура получения соответствующего разрешения довольно простая. Все оформления происходят в электронном виде и не занимают много времени. Важно, чтобы у будущего туриста была принимающая сторона в Иране. Во избежание проблем на границе советуем заказывать путевку через туристические агентства.Что касается представителей бизнеса, то на данный момент для такой категории граждан действует упрощенный порядок получения визы. Достаточно письменного обращения принимающего юридического лица. Эта система уже давно работает и показала свою эффективность.По поводу безвизового режима, в первую очередь, для организованных групп туристов, работа продолжается на основе соглашения между правительством России и правительством Ирана о безвизовых групповых туристических поездках граждан двух стран от 28 марта 2017 года. В середине января передали иранской стороне список российских органов координации, отвечающих за выполнение положений соглашения, и туристических организаций, имеющих право на направление и прием туристических групп. Ожидаем, что Иран в ближайшее время передаст нам аналогичный список.

https://ria.ru/20230205/iran-1849851847.html

https://ria.ru/20230205/iran-1849800939.html

https://ria.ru/20220915/iran-1816732707.html

https://ria.ru/20230204/ssha-1849683046.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230117/sanktsii-1845490782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, алексей дедов, россия, иран