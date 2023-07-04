Иран стал членом ШОС
ШОС приняла декларацию о выдаче Ирану полноправного членства в организации
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл — РИА Новости. Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, говорится в декларации, принятой по итогам онлайн-саммита ШОС в Нью-Дели.
"Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена", — отмечается в документе.
Как подчеркнул президент Эбрахим Раиси, выступая на саммите, это решение обеспечит Иран условиями для укрепления безопасности, суверенитета и устойчивого развития экономики.
Он также призвал переходить на расчеты в национальных валютах.
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"Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того, чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике, использовать национальные валюты в расчетах между странами", — сказал Раиси.
Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году, в нее входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В статусе наблюдателя находится Белоруссия, но в июле прошлого года Минск подал заявку на полноправное членство.