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Иран стал членом ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
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13:16 04.07.2023 (обновлено: 15:32 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/shos-1882127959.html
Иран стал членом ШОС
Иран стал членом ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
Иран стал членом ШОС
Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, говорится в декларации, принятой по итогам онлайн-саммита ШОС в Нью-Дели. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:16
2023-07-04T15:32
иран
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россия
нью-дели
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл — РИА Новости. Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, говорится в декларации, принятой по итогам онлайн-саммита ШОС в Нью-Дели."Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена", — отмечается в документе.Как подчеркнул президент Эбрахим Раиси, выступая на саммите, это решение обеспечит Иран условиями для укрепления безопасности, суверенитета и устойчивого развития экономики.Он также призвал переходить на расчеты в национальных валютах.&quot;Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того, чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике, использовать национальные валюты в расчетах между странами&quot;, — сказал Раиси.Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году, в нее входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В статусе наблюдателя находится Белоруссия, но в июле прошлого года Минск подал заявку на полноправное членство.
https://ria.ru/20230704/belorussiya-1882096316.html
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иран, шос, россия, нью-дели, в мире
Иран, ШОС, Россия, Нью-Дели, В мире
Иран стал членом ШОС

ШОС приняла декларацию о выдаче Ирану полноправного членства в организации

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл — РИА Новости. Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, говорится в декларации, принятой по итогам онлайн-саммита ШОС в Нью-Дели.
"Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена", — отмечается в документе.
Как подчеркнул президент Эбрахим Раиси, выступая на саммите, это решение обеспечит Иран условиями для укрепления безопасности, суверенитета и устойчивого развития экономики.
Он также призвал переходить на расчеты в национальных валютах.
«

"Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того, чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике, использовать национальные валюты в расчетах между странами", — сказал Раиси.

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году, в нее входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В статусе наблюдателя находится Белоруссия, но в июле прошлого года Минск подал заявку на полноправное членство.
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