https://ria.ru/20230704/shos-1882127959.html

Иран стал членом ШОС

Иран стал членом ШОС - РИА Новости, 04.07.2023

Иран стал членом ШОС

Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, говорится в декларации, принятой по итогам онлайн-саммита ШОС в Нью-Дели. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:16

2023-07-04T13:16

2023-07-04T15:32

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл — РИА Новости. Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, говорится в декларации, принятой по итогам онлайн-саммита ШОС в Нью-Дели."Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена", — отмечается в документе.Как подчеркнул президент Эбрахим Раиси, выступая на саммите, это решение обеспечит Иран условиями для укрепления безопасности, суверенитета и устойчивого развития экономики.Он также призвал переходить на расчеты в национальных валютах."Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того, чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике, использовать национальные валюты в расчетах между странами", — сказал Раиси.Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году, в нее входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В статусе наблюдателя находится Белоруссия, но в июле прошлого года Минск подал заявку на полноправное членство.

https://ria.ru/20230704/belorussiya-1882096316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, шос, россия, нью-дели, в мире