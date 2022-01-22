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Иран обсуждает с Россией строительство новых блоков АЭС в Бушере
Иран обсуждает с Россией строительство новых блоков АЭС в Бушере - РИА Новости, 22.01.2022
Иран обсуждает с Россией строительство новых блоков АЭС в Бушере
Иран ведет переговоры с Россией о строительстве новых блоков АЭС в Бушере, передает телеканал Press TV со ссылкой на представителя Организации по атомной... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T03:58
2022-01-22T06:15
в мире
иран
бушер
бехруз камалванди
аэс "бушер"
россия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Иран ведет переговоры с Россией о строительстве новых блоков АЭС в Бушере, передает телеканал Press TV со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камалванди.По словам представителя ОАЭИ, проект соответствует плану Ирана вырабатывать по меньшей мере десять тысяч мегаватт электричества посредством использования атомной энергии."Мы ожидаем обмен делегациями в ближайшем будущем, чтобы осуществить новые проекты", — приводит телеканал слова Камалванди.Согласно представителю организации, один из запланированных проектов с Россией в области атомной энергетики обойдется Ирану в примерно пять миллиардов долларов.Уже несколько лет два государства работают над крупнейшем проектом в развитии атомной энергетики — сооружением энергоблоков АЭС "Бушер". Первый блок атомной станции, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.
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в мире, иран, бушер, бехруз камалванди, аэс "бушер", россия
03:58 22.01.2022 (обновлено: 06:15 22.01.2022)
 
Иран обсуждает с Россией строительство новых блоков АЭС в Бушере

Представитель ОАЭИ Камалванди: Иран обсуждает с Россией строительство блоков АЭС в Бушере

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Иран ведет переговоры с Россией о строительстве новых блоков АЭС в Бушере, передает телеканал Press TV со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камалванди.

"Тегеран и Москва ведут переговоры по поводу строительства новых блоков на АЭС в Бушере", — говорится в сообщении телеканала.

По словам представителя ОАЭИ, проект соответствует плану Ирана вырабатывать по меньшей мере десять тысяч мегаватт электричества посредством использования атомной энергии.
"Мы ожидаем обмен делегациями в ближайшем будущем, чтобы осуществить новые проекты", — приводит телеканал слова Камалванди.
Согласно представителю организации, один из запланированных проектов с Россией в области атомной энергетики обойдется Ирану в примерно пять миллиардов долларов.
Уже несколько лет два государства работают над крупнейшем проектом в развитии атомной энергетики — сооружением энергоблоков АЭС "Бушер". Первый блок атомной станции, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.
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В миреИранБушерБехруз КамалвандиАЭС "Бушер"Россия
 
 
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