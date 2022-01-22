03:58 22.01.2022 (обновлено: 06:15 22.01.2022)
Иран обсуждает с Россией строительство новых блоков АЭС в Бушере
Представитель ОАЭИ Камалванди: Иран обсуждает с Россией строительство блоков АЭС в Бушере
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Иран ведет переговоры с Россией о строительстве новых блоков АЭС в Бушере, передает телеканал Press TV со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камалванди.
"Тегеран и Москва ведут переговоры по поводу строительства новых блоков на АЭС в Бушере", — говорится в сообщении телеканала.
По словам представителя ОАЭИ, проект соответствует плану Ирана вырабатывать по меньшей мере десять тысяч мегаватт электричества посредством использования атомной энергии.
"Мы ожидаем обмен делегациями в ближайшем будущем, чтобы осуществить новые проекты", — приводит телеканал слова Камалванди.
Согласно представителю организации, один из запланированных проектов с Россией в области атомной энергетики обойдется Ирану в примерно пять миллиардов долларов.
Уже несколько лет два государства работают над крупнейшем проектом в развитии атомной энергетики — сооружением энергоблоков АЭС "Бушер". Первый блок атомной станции, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.
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