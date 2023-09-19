Рейтинг@Mail.ru
Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 19.09.2023 (обновлено: 19:17 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897341717.html
Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:21
2023-09-19T19:17
нагорный карабах
россия
сирия
сергей шойгу
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897372985_0:154:2771:1713_1920x0_80_0_0_502f59df42ab527fd1d344d6581ed861.jpg
ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане на переговорах, которые прошли в Тегеране во вторник. "Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа - это Карабах", - сказал Шойгу, предложив обсудить на переговорах актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Кроме того, продолжил министр обороны РФ, "есть ещё масса вопросов, которые предстоит обсудить сегодня и в течение завтрашнего дня". "Это и вопросы образования, и обмен опытом, и обмен делегациями, совместные военно-морские учения", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
нагорный карабах
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897372985_0:0:2490:1867_1920x0_80_0_0_0e05930067bab4e73bd16214d0e77c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нагорный карабах, россия, сирия, сергей шойгу, ситуация в нагорном карабахе
Нагорный Карабах, Россия, Сирия, Сергей Шойгу, Ситуация в Нагорном Карабахе
Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил ИРИ Мохаммад Багери во время встречи. 19 сентября 2023
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил ИРИ Мохаммад Багери во время встречи. 19 сентября 2023
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил ИРИ Мохаммад Багери во время встречи. 19 сентября 2023
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане на переговорах, которые прошли в Тегеране во вторник.
"Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа - это Карабах", - сказал Шойгу, предложив обсудить на переговорах актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку
10 сентября, 12:14
Кроме того, продолжил министр обороны РФ, "есть ещё масса вопросов, которые предстоит обсудить сегодня и в течение завтрашнего дня".
"Это и вопросы образования, и обмен опытом, и обмен делегациями, совместные военно-морские учения", - сказал Шойгу.
 
Нагорный КарабахРоссияСирияСергей ШойгуСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала