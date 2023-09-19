https://ria.ru/20230919/karabakh-1897341717.html
Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:21
2023-09-19T18:21
2023-09-19T19:17
нагорный карабах
россия
сирия
сергей шойгу
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897372985_0:154:2771:1713_1920x0_80_0_0_502f59df42ab527fd1d344d6581ed861.jpg
ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане на переговорах, которые прошли в Тегеране во вторник. "Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа - это Карабах", - сказал Шойгу, предложив обсудить на переговорах актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Кроме того, продолжил министр обороны РФ, "есть ещё масса вопросов, которые предстоит обсудить сегодня и в течение завтрашнего дня". "Это и вопросы образования, и обмен опытом, и обмен делегациями, совместные военно-морские учения", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
нагорный карабах
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897372985_0:0:2490:1867_1920x0_80_0_0_0e05930067bab4e73bd16214d0e77c07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, россия, сирия, сергей шойгу, ситуация в нагорном карабахе
Нагорный Карабах, Россия, Сирия, Сергей Шойгу, Ситуация в Нагорном Карабахе
Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане на переговорах, которые прошли в Тегеране во вторник.
"Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа - это Карабах", - сказал Шойгу, предложив обсудить на переговорах актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества.
Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку
Кроме того, продолжил министр обороны РФ, "есть ещё масса вопросов, которые предстоит обсудить сегодня и в течение завтрашнего дня".
"Это и вопросы образования, и обмен опытом, и обмен делегациями, совместные военно-морские учения", - сказал Шойгу.