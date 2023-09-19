https://ria.ru/20230919/karabakh-1897341717.html

Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:21

2023-09-19T18:21

2023-09-19T19:17

нагорный карабах

россия

сирия

сергей шойгу

ситуация в нагорном карабахе

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ТЕГЕРАН, 19 сен - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане на переговорах, которые прошли в Тегеране во вторник. "Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа - это Карабах", - сказал Шойгу, предложив обсудить на переговорах актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Кроме того, продолжил министр обороны РФ, "есть ещё масса вопросов, которые предстоит обсудить сегодня и в течение завтрашнего дня". "Это и вопросы образования, и обмен опытом, и обмен делегациями, совместные военно-морские учения", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

нагорный карабах

россия

сирия

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нагорный карабах, россия, сирия, сергей шойгу, ситуация в нагорном карабахе