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Посол России в Иране заявил о рекордном товарообороте между странами - РИА Новости, 09.02.2023
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Посол России в Иране заявил о рекордном товарообороте между странами
Посол России в Иране заявил о рекордном товарообороте между странами - РИА Новости, 09.02.2023
Посол России в Иране заявил о рекордном товарообороте между странами
Товарооборот между РФ и Ираном достиг рекордных показателей в 2022 году, Москва ожидает дальнейшего роста и в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:41
2023-02-09T09:04
россия
иран
экономика
вячеслав володин
госдума рф
москва
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Товарооборот между РФ и Ираном достиг рекордных показателей в 2022 году, Москва ожидает дальнейшего роста и в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, находясь с визитом в Тегеране, сообщил, что товарооборот между Россией и Ираном в 2022 году увеличился почти на 15% и составил 4,6 миллиарда долларов. Посол, в свою очередь, подчеркнул, что цифры на 2022 год неокончательные, Москва рассчитывает после получения полной статистической информации по итогам года зафиксировать увеличение этого показателя. "Рекордные цифры двусторонней торговли 2022 года во многом связаны с успешным сотрудничеством российских и иранских предприятий в сфере сельского хозяйства. Около 85% нашей торговли составляет продукция агропромышленного комплекса", - сказал Дедов. Он добавил, что в положительном ключе реализуются и совместные проекты в нефтегазовой области, энергетике и логистической сфере. Дипломат также сообщил, что Россия поставляет в Иран зерновые и масличные культуры, пиломатериалы, неорганическую химию, машиностроительное оборудование, бумагу и картон, измерительные приборы, из Ирана импортируются овощи и фрукты, орехи, молочная продукция, пластмассы, изделия из черных металлов, строительные материалы и камень, сантехнические изделия. Отвечая на вопрос о перспективах для товарооборота в 2023 году, посол заявил: "Исходя из политического настроя и взаимных экономических интересов, мы безусловно ожидаем дальнейшего роста объема двусторонней торговли". Читайте полный текст интервью Алексея Дедова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230209/iran-1850710868.html
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россия, иран, экономика, вячеслав володин, госдума рф, москва
Россия, Иран, Экономика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Москва
08:41 09.02.2023 (обновлено: 09:04 09.02.2023)
 
Посол России в Иране заявил о рекордном товарообороте между странами

Посол в Тегеране Дедов заявил о рекордном товарообороте между Россией и Ираном в 2022 году

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Fotolia / Borna_Mir
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Товарооборот между РФ и Ираном достиг рекордных показателей в 2022 году, Москва ожидает дальнейшего роста и в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, находясь с визитом в Тегеране, сообщил, что товарооборот между Россией и Ираном в 2022 году увеличился почти на 15% и составил 4,6 миллиарда долларов.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
07:19
Россия и Иран изучают возможность использования цифровых валют
Посол, в свою очередь, подчеркнул, что цифры на 2022 год неокончательные, Москва рассчитывает после получения полной статистической информации по итогам года зафиксировать увеличение этого показателя.
"Рекордные цифры двусторонней торговли 2022 года во многом связаны с успешным сотрудничеством российских и иранских предприятий в сфере сельского хозяйства. Около 85% нашей торговли составляет продукция агропромышленного комплекса", - сказал Дедов.
Он добавил, что в положительном ключе реализуются и совместные проекты в нефтегазовой области, энергетике и логистической сфере.
Дипломат также сообщил, что Россия поставляет в Иран зерновые и масличные культуры, пиломатериалы, неорганическую химию, машиностроительное оборудование, бумагу и картон, измерительные приборы, из Ирана импортируются овощи и фрукты, орехи, молочная продукция, пластмассы, изделия из черных металлов, строительные материалы и камень, сантехнические изделия.
Отвечая на вопрос о перспективах для товарооборота в 2023 году, посол заявил: "Исходя из политического настроя и взаимных экономических интересов, мы безусловно ожидаем дальнейшего роста объема двусторонней торговли".
Читайте полный текст интервью Алексея Дедова >>
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