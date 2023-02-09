https://ria.ru/20230209/iran-1850718151.html

Посол России в Иране заявил о рекордном товарообороте между странами

Посол России в Иране заявил о рекордном товарообороте между странами - РИА Новости, 09.02.2023

Посол России в Иране заявил о рекордном товарообороте между странами

Товарооборот между РФ и Ираном достиг рекордных показателей в 2022 году, Москва ожидает дальнейшего роста и в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:41

2023-02-09T08:41

2023-02-09T09:04

россия

иран

экономика

вячеслав володин

госдума рф

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Товарооборот между РФ и Ираном достиг рекордных показателей в 2022 году, Москва ожидает дальнейшего роста и в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, находясь с визитом в Тегеране, сообщил, что товарооборот между Россией и Ираном в 2022 году увеличился почти на 15% и составил 4,6 миллиарда долларов. Посол, в свою очередь, подчеркнул, что цифры на 2022 год неокончательные, Москва рассчитывает после получения полной статистической информации по итогам года зафиксировать увеличение этого показателя. "Рекордные цифры двусторонней торговли 2022 года во многом связаны с успешным сотрудничеством российских и иранских предприятий в сфере сельского хозяйства. Около 85% нашей торговли составляет продукция агропромышленного комплекса", - сказал Дедов. Он добавил, что в положительном ключе реализуются и совместные проекты в нефтегазовой области, энергетике и логистической сфере. Дипломат также сообщил, что Россия поставляет в Иран зерновые и масличные культуры, пиломатериалы, неорганическую химию, машиностроительное оборудование, бумагу и картон, измерительные приборы, из Ирана импортируются овощи и фрукты, орехи, молочная продукция, пластмассы, изделия из черных металлов, строительные материалы и камень, сантехнические изделия. Отвечая на вопрос о перспективах для товарооборота в 2023 году, посол заявил: "Исходя из политического настроя и взаимных экономических интересов, мы безусловно ожидаем дальнейшего роста объема двусторонней торговли". Читайте полный текст интервью Алексея Дедова >>

https://ria.ru/20230209/iran-1850710868.html

https://ria.ru/20230208/pomosch-1850588080.html

россия

иран

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, иран, экономика, вячеслав володин, госдума рф, москва