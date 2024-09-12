https://ria.ru/20240912/spivakov-1971760356.html

Биография Владимира Спивакова

Биография Владимира Спивакова - РИА Новости, 12.09.2024

Биография Владимира Спивакова

Известный скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T01:19

2024-09-12T01:19

2024-09-12T01:19

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уфа

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владимир спиваков

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Известный скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Теодорович Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Уфе. Его отец был инженером-технологом, мать – пианисткой. После окончания Великой Отечественной войны семья переехала в Ленинград (ныне Санкт-Петербург).С шести лет Спиваков учился игре на скрипке. Поступил сначала в районную музыкальную школу, затем – в Среднюю специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории (ныне Средняя специальная музыкальная школа-лицей при Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова). Он также посещал вольнослушателем школу живописи при Ленинградской академии художеств (ныне Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина), занимался боксом, получив впоследствии 2-й разряд.В 1961 году Спиваков был зачислен в Центральную среднюю специальную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. В 1963 году поступил в Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского в класс Юрия Янкелевича, которую окончил в 1968 году. Как вольнослушатель посещал класс дирижера Давида Ойстраха. В 1970 году, по окончании ассистентуры-стажировки, Спиваков получил направление в Московскую филармонию, где стал солистом.В 1960-1970-е годы Владимир Спиваков стал лауреатом престижных международных конкурсов имени Маргариты Лонг и Жака Тибо в Париже (Франция, 1965), имени Никколо Паганини в Генуе (Италия, 1967), конкурса в Монреале (Канада, 1969) и конкурса имени Петра Чайковского в Москве (1970).В 1975 году, после сольных выступлений в США, началась международная карьера Владимира Спивакова – он стал выступать в качестве солиста с лучшими симфоническими оркестрами мира под управлением таких выдающихся дирижеров ХХ века, как Евгения Светланова, Кирилла Кондрашина, Юрия Темирканова, Мстислава Ростроповича, Леонарда Бернстайна, Сейдзи Озавы, Лорина Маазеля, Карло Марии Джулини, Курта Мазура, Риккардо Шайи, Клаудио Аббадо и др.До 1997 года маэстро играл на скрипке работы мастера Франческо Гобетти, подаренной ему профессором Янкелевичем. С 1997 года Спиваков играет на инструменте работы Антонио Страдивари, который передали ему в пожизненное пользование меценаты – поклонники его таланта.В 1979 году Владимир Спиваков с группой музыкантов-единомышленников создал камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и стал его художественным руководителем, дирижером и солистом. Дирижерскому мастерству Спиваков обучался у профессора Израиля Гусмана в России, брал уроки у Леонарда Бернстайна и Лорина Маазеля в США. Бернстайн в знак дружбы и веры в будущее Спивакова как дирижера подарил ему свою дирижерскую палочку.С 1999 по 2002 год вместе с работой с оркестром "Виртуозы Москвы" Спиваков был главным дирижером Российского национального оркестра.С 2003 года Спиваков является художественным руководителем и главным дирижером созданного им Национального филармонического оркестра России.С 2003 года он также занимает пост президента Московского международного Дома музыки. Под руководством Спивакова проводятся фестивали и конкурсы. С 1989 по 2022 год Владимир Спиваков возглавлял Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре (Франция). С 2001 года в Москве раз в два года проводится фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" с участием корифеев мирового исполнительского искусства и восходящих звезд. С 2010 года фестиваль проходит также в других городах России и СНГ. Неоднократно музыкант принимал участие в жюри известных международных конкурсов (в Париже, Генуе, Лондоне, Монреале, Монте-Карло, Памплоне, Москве). С 2009 года является почетным президентом Международного конкурса скрипачей имени Ю.И. Янкелевича в Омске. С 2011 года проводится организованный Владимиром Спиваковым Московский Рождественский фестиваль духовной музыки. В 2016 году организовал Международный конкурс скрипачей в Уфе. Владимир Спиваков занимался преподавательской детальностью – с 1975 по 1990 год он преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных).Спиваков занимается общественной и благотворительной деятельностью. В 1994 году был создан Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова, деятельность которого направлена на профессиональную поддержку юных талантов в области искусства и создание благоприятных условий для их творческого роста. Также одним из важнейших направлений является сохранение и развитие культурных ценностей и обеспечение всесторонней благотворительной поддержки. Фонд оказывает поддержку музыкальным школам, школам искусств, хореографическим учебным заведениям России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и др. За создание фонда в 2010 году маэстро была присуждена Премия правительства Российской Федерации в области культуры. В 2013 году за создание и международного фестиваля "Москва встречает друзей", главного проекта благотворительного фонда Спивакова, музыкант был награжден Премией Москвы в области литературы и искусства. Дискография Владимира Спивакова как солиста и дирижера включает более 50 CD. Многие записи были удостоены престижных премий, в числе которых Diapason D’Or ("Золотой камертон") и Choc de la Musique. C 2014 года маэстро выпускает записи с Национальным филармоническим оркестром России под собственным лейблом Spivakov Sound.Член президиума совета при президенте РФ по культуре и искусству. Почетный профессор (2002), почетный доктор (2019) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Почетный член Российской академии художеств (2013). Член Патриаршего совета по культуре Русской православной церкви. Владимир Спиваков удостоен многочисленных званий и наград. Он – народный артист СССР (1990), народный артист Армянской ССР (1989), народный артист Республики Северная Осетия – Алания (2005), народный артист Республики Дагестан (2013), народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2013), народный артист Республики Башкортостан (2014). Является лауреатом Государственной премии СССР (1989), Государственной премии России за 2011 год. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (1999, 2009, 2014, 2019). Награжден орденом Дружбы (1994), отмечен благодарностью президента РФ (2004). Среди его иностранных наград – армянский орден Святого Месропа Маштоца (1999), французские ордена Искусств и литературы (офицер, 1999) и Почетного легиона (кавалер (2000), офицер (2011), киргизский орден "Данакер" (2001), итальянский орден Звезды Италии (командор, 2012), почетный знак Болгарии "Самарский крест" (2013).В 2006 году Владимиру Спивакову присвоили почетное звание "Артист мира ЮНЕСКО", в 2009 году награжден золотой медалью Моцарта ЮНЕСКО.Современные композиторы неоднократно посвящали Владимиру Спивакову свои произведения, в их числе Альфред Шнитке, Родион Щедрин, Арво Пярт, Исаак Шварц и др.Его именем в 1994 году была названа одна из малых планет.Маэстро женат на актрисе и телеведущей Сати Спиваковой. У них три дочери. От предыдущего брака с пианисткой Викторией Постниковой у Владимира Спивакова есть сын – скрипач Александр Рождественский. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, уфа, россия, владимир спиваков