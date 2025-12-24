https://ria.ru/20251224/spivakov-2064410730.html
Путин отметил заслуги Спивакова
Путин отметил заслуги Спивакова - РИА Новости, 24.12.2025
Путин отметил заслуги Спивакова
Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги дирижера Владимира Спивакова, подчеркнув, что он не только великий музыкант, но и блестящий педагог и щедрый... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:48:00+03:00
2025-12-24T16:48:00+03:00
2025-12-24T17:00:00+03:00
владимир спиваков
культура
владимир путин
россия
россия
Новости
ru-RU
Путин отметил заслуги Спивакова
Путин назвал Спивакова блестящим педагогом и благотворителем