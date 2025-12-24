Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил заслуги Спивакова
Искусство
Культура
 
16:48 24.12.2025 (обновлено: 17:00 24.12.2025)
Путин отметил заслуги Спивакова
Путин отметил заслуги Спивакова - РИА Новости, 24.12.2025
Путин отметил заслуги Спивакова
Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги дирижера Владимира Спивакова, подчеркнув, что он не только великий музыкант, но и блестящий педагог и щедрый... РИА Новости, 24.12.2025
Путин отметил заслуги Спивакова

Путин назвал Спивакова блестящим педагогом и благотворителем

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Владимир Спиваков
Владимир Спиваков - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Владимир Спиваков . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги дирижера Владимира Спивакова, подчеркнув, что он не только великий музыкант, но и блестящий педагог и щедрый благотворитель.
Торжественная церемония проходит в Екатерининском зале Кремля в среду. Спиваков удостоен званий Героя Труда РФ.
"Звание Героя Труда присвоено Владимиру Теодоровичу Спивакову - уникальному мастеру, который состоялся не только как великий музыкант, но и как блестящий педагог и щедрый благотворитель", - сказал Путин в ходе церемонии вручения государственных наград.
Президент РФ Владимир Путин и народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин вручил Михалкову орден Андрея Первозванного
Культура
 
 
Заголовок открываемого материала