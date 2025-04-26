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Санкт-Петербургская филармония посвятит 80-летию Победы ряд проектов - РИА Новости, 26.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
02:11 26.04.2025 (обновлено: 02:17 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/filarmonija-2013534533.html
Санкт-Петербургская филармония посвятит 80-летию Победы ряд проектов
Санкт-Петербургская филармония посвятит 80-летию Победы ряд проектов - РИА Новости, 26.04.2025
Санкт-Петербургская филармония посвятит 80-летию Победы ряд проектов
Санкт-Петербургская филармония, в историю которой в годы Великой Отечественной войны были вписаны как трагические, так и героические страницы, отразившие... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T02:11:00+03:00
2025-04-26T02:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
санкт-петербург
россия
дмитрий шостакович
хибла герзмава
владимир спиваков
80-летие победы в великой отечественной войне
санкт-петербургская филармония имени д. д. шостаковича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012567299_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238209eec64f65f9ee86d8395932cc62.jpg
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Санкт-Петербургская филармония, в историю которой в годы Великой Отечественной войны были вписаны как трагические, так и героические страницы, отразившие эпохальные события, посвящает 80-летию Победы ряд масштабных проектов - концерты, выставку, конференцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии. Главным концертом, посвященным юбилею Победы, станет исполнение 10 мая в Большом зале филармонии Седьмой "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича сводным оркестром под управлением Димитриса Ботиниса. Блокадная премьера симфонии 9 августа 1942 года стала символом мужества и непобежденной воли жителей осажденного города. В Большом зале Ленинградской филармонии эта музыка прозвучала в исполнении Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга. Десятого мая в Большом зале филармонии великая партитура вновь прозвучит в исполнении того самого оркестра – ныне это Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии, в этот вечер он будет дополнен музыкантами Новосибирского академического симфонического оркестра. Объединение этих двух коллективов глубоко символично, так как в Новосибирске состоялось одно из важнейших исполнений симфонии: в присутствии Шостаковича 9 июля 1942 года ее исполнил эвакуированный из Ленинграда Заслуженный коллектив Республики (ныне – Заслуженный коллектив России) под управлением Евгения Мравинского. Исполнение Седьмой симфонии Шостаковича 10 мая завершит посвященный 80-летию Победы абонемент "Великие симфонии военных лет": в его программу вошли знаменитые партитуры, созданные во время Великой Отечественной войны ведущими отечественными композиторами. Под знаком 80-летия Победы 8 мая звезды мировой классической музыки, сопрано Хибла Герзмава и Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова исполнят в Большом зале филармонии программу "Я люблю тебя, жизнь". Девятого мая в Большом зале пройдет традиционный праздничный благотворительный концерт, организатором которого более 20 лет выступает Международный фонд культурных инициатив Маэстро Темирканова, билеты на него распространяются через ветеранские организации Петербурга. Масштабная выставка "Возвращение" откроется 26 апреля в фойе Большого зала Петербургской филармонии. "Возвращение – счастливое слово, неразрывно связанное с Победой. Путь к ней оказался долгим и драматическим – то было время выживания на пределе и за пределами человеческих сил, время скорби и потерь, время голода, холода и смерти, время беспрецедентного героизма – когда мужество, надежда и искусство одержали Победу над варварством", – говорится в аннотации к выставке. Выставочный проект объединит два больших сюжета: концертная жизнь Ленинградской филармонии и оркестра Радиокомитета в блокаду и работа Заслуженного коллектива Республики в эвакуации в Новосибирске. И к великому, исторически одному из важнейших концертных залов страны, и к старейшему ее симфоническому оркестру в равной мере применима метафора "ковчег культуры": все военные годы, за исключением нескольких самых страшных месяцев, в Большом зале Ленинградской филармонии шли концерты. На выставке будут представлены документы из архива филармонической музыкальной библиотеки, в том числе – афиши и программки военного времени, записная книжка директора Ленинградской филармонии Бориса Хаиса, отреставрированные в рамках масштабного проекта "Военная летопись филармонии", документы и артефакты из музеев и архивов Петербурга и личных коллекций, а также реликвии тех, кто в годы войны выступал на сцене Большого зала филармонии: военный дневник прима-балерины Кировского театра Нонны Ястребовой, личные вещи певицы, солистки Кировского театра Софьи Преображенской и пианиста, ректора Ленинградской консерватории Павла Серебрякова. Также 26 апреля в Бетховенском фойе Большого зала филармонии откроется международная научная конференция "Будни и подвиги: музыкальная жизнь во время Великой Отечественной войны", организованная Петербургской филармонией и Московской консерваторией в рамках соглашения о сотрудничестве. События конференции пройдут 26 и 27 апреля в Петербурге, 28 и 29 апреля работа конференции продолжится в Московской консерватории.
https://ria.ru/20250425/proekt--2013526393.html
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санкт-петербург, россия, дмитрий шостакович, хибла герзмава, владимир спиваков, 80-летие победы в великой отечественной войне, санкт-петербургская филармония имени д. д. шостаковича, культура
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Шостакович, Хибла Герзмава, Владимир Спиваков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Санкт-Петербургская филармония имени Д. Д. Шостаковича, Культура
Санкт-Петербургская филармония посвятит 80-летию Победы ряд проектов

Петербургская филармония посвящает 80-летию Победы концерты и выставку

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича
 Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Санкт-Петербургская филармония, в историю которой в годы Великой Отечественной войны были вписаны как трагические, так и героические страницы, отразившие эпохальные события, посвящает 80-летию Победы ряд масштабных проектов - концерты, выставку, конференцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии.
Главным концертом, посвященным юбилею Победы, станет исполнение 10 мая в Большом зале филармонии Седьмой "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича сводным оркестром под управлением Димитриса Ботиниса. Блокадная премьера симфонии 9 августа 1942 года стала символом мужества и непобежденной воли жителей осажденного города. В Большом зале Ленинградской филармонии эта музыка прозвучала в исполнении Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга.
Украшение Москвы ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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Десятого мая в Большом зале филармонии великая партитура вновь прозвучит в исполнении того самого оркестра – ныне это Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии, в этот вечер он будет дополнен музыкантами Новосибирского академического симфонического оркестра. Объединение этих двух коллективов глубоко символично, так как в Новосибирске состоялось одно из важнейших исполнений симфонии: в присутствии Шостаковича 9 июля 1942 года ее исполнил эвакуированный из Ленинграда Заслуженный коллектив Республики (ныне – Заслуженный коллектив России) под управлением Евгения Мравинского.
Исполнение Седьмой симфонии Шостаковича 10 мая завершит посвященный 80-летию Победы абонемент "Великие симфонии военных лет": в его программу вошли знаменитые партитуры, созданные во время Великой Отечественной войны ведущими отечественными композиторами.
Под знаком 80-летия Победы 8 мая звезды мировой классической музыки, сопрано Хибла Герзмава и Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова исполнят в Большом зале филармонии программу "Я люблю тебя, жизнь". Девятого мая в Большом зале пройдет традиционный праздничный благотворительный концерт, организатором которого более 20 лет выступает Международный фонд культурных инициатив Маэстро Темирканова, билеты на него распространяются через ветеранские организации Петербурга.
Масштабная выставка "Возвращение" откроется 26 апреля в фойе Большого зала Петербургской филармонии.
Ноты - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Эквадорский оркестр исполнит Ленинградскую симфонию к 80-летию Победы
5 апреля, 15:51
"Возвращение – счастливое слово, неразрывно связанное с Победой. Путь к ней оказался долгим и драматическим – то было время выживания на пределе и за пределами человеческих сил, время скорби и потерь, время голода, холода и смерти, время беспрецедентного героизма – когда мужество, надежда и искусство одержали Победу над варварством", – говорится в аннотации к выставке.
Выставочный проект объединит два больших сюжета: концертная жизнь Ленинградской филармонии и оркестра Радиокомитета в блокаду и работа Заслуженного коллектива Республики в эвакуации в Новосибирске. И к великому, исторически одному из важнейших концертных залов страны, и к старейшему ее симфоническому оркестру в равной мере применима метафора "ковчег культуры": все военные годы, за исключением нескольких самых страшных месяцев, в Большом зале Ленинградской филармонии шли концерты.
На выставке будут представлены документы из архива филармонической музыкальной библиотеки, в том числе – афиши и программки военного времени, записная книжка директора Ленинградской филармонии Бориса Хаиса, отреставрированные в рамках масштабного проекта "Военная летопись филармонии", документы и артефакты из музеев и архивов Петербурга и личных коллекций, а также реликвии тех, кто в годы войны выступал на сцене Большого зала филармонии: военный дневник прима-балерины Кировского театра Нонны Ястребовой, личные вещи певицы, солистки Кировского театра Софьи Преображенской и пианиста, ректора Ленинградской консерватории Павла Серебрякова.
Также 26 апреля в Бетховенском фойе Большого зала филармонии откроется международная научная конференция "Будни и подвиги: музыкальная жизнь во время Великой Отечественной войны", организованная Петербургской филармонией и Московской консерваторией в рамках соглашения о сотрудничестве. События конференции пройдут 26 и 27 апреля в Петербурге, 28 и 29 апреля работа конференции продолжится в Московской консерватории.
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В Ереване в День Победы прозвучит Седьмая симфония Шостаковича
21 апреля, 23:30
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСанкт-ПетербургРоссияДмитрий ШостаковичХибла ГерзмаваВладимир Спиваков80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСанкт-Петербургская филармония имени Д. Д. ШостаковичаКультура
 
 
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