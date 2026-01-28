Рейтинг@Mail.ru
Симфонии Бетховена и романтическая музыка: февральская афиша в Зале Зарядье
14:38 28.01.2026
Симфонии Бетховена и романтическая музыка: февральская афиша в Зале Зарядье
Симфонии Бетховена и романтическая музыка: февральская афиша в Зале Зарядье - РИА Новости, 28.01.2026
Симфонии Бетховена и романтическая музыка: февральская афиша в Зале Зарядье
Начало грандиозного цикла всех симфоний Бетховена, музыка Гершвина и древние византийские песнопения – рассказываем о лучших февральских концертах в Зале... РИА Новости, 28.01.2026
Симфонии Бетховена и романтическая музыка: февральская афиша в Зале Зарядье

Начало грандиозного цикла всех симфоний Бетховена, музыка Гершвина и древние византийские песнопения – рассказываем о лучших февральских концертах в Зале Зарядье.

Классика и романтизм

В начале месяца – 3 февраля – в Зале Зарядье выступит молодой пианист Константин Емельянов. Вместе с ним в этот вечер на сцену выйдет Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова. Музыкант исполнит Третий концерт Бетховена для фортепиано с оркестром – сочинение, в котором в полной мере проявился авторский стиль 30-летнего композитора. Это первое большое симфоническое сочинение Бетховена, написанное в минорной тональности. Традиционный жанр концерта – "соревнование" солиста и оркестра – он переосмыслил, отказавшись от развлекательной концепции и используя необычные для того времени оркестровые решения. В этот же вечер прозвучит Четвертая симфония Шуберта, известная еще как "Трагическая". Для композитора она стала первой минорной симфонией, написанной, кстати, в той же в тональности, что и концерт Бетховена.
Музыка раннего и позднего романтизма прозвучит на концерте 13 февраля. В этот вечер на сцену выйдут скрипачка Ольга Волкова и Российский национальный оркестр под руководством дирижера Кристиана Кнаппа. Программу откроет Скрипичный концерт Мендельсона – одно из самых популярных сочинений, которое входит в репертуар лучших солистов мира. Во втором отделении прозвучит Четвертая симфония Брукнера, которая получила подзаголовок "Романтическая", а современники называли еще "симфонией леса". Несмотря на большую занятость – Мендельсон преподавал и гастролировал как органист – он находил время, чтобы при любой возможности выезжать на природу и находить вдохновение в сельской пасторали.

Оперный вечер

Специальный вечер ждет любителей оперы 6 февраля – в Зале Зарядье выступит оперная дива Хибла Герзмава в сопровождении Национального филармонического оркестра Россиипод управлением Владимира Спивакова. Известная сопрано уже более 30 лет служит в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко и одновременно активно дает сольные концерты. В этот вечер вместе с Хиблой Герзмава на сцену выйдет армянский тенор Липарит Аветисян. Выпускник Московской и Ереванской консерваторий, победитель международных конкурсов, певец активно гастролирует по всему миру. На концерте в Зале Зарядье прозвучат арии и дуэты русских и зарубежных композиторов.

Музыка Нового Света

К 185-летию со дня рождения чешского композитора Антонина Дворжака приурочен концерт 25 февраля. Сегодня его музыка часто звучит в концертных залах, однако, так было не всегда: понадобилось почти столетие, чтобы меломаны и критики поняли и оценили его произведения.
Наиболее известным сочинением Дворжака, а также одним из лучших произведений мировой симфонической музыки XIX века стала Симфония № 9 "Из Нового Света", написанная по итогам его путешествия по США. Она и прозвучит в Зале Зарядье в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина. В этот же вечер пианист Борис Березовский исполнит Концерт для фортепиано с оркестром Гершвина, в котором соединились европейские и джазовые музыкальные традиции.

Древние хоровые песнопения

Концерты хоровой музыки занимают особое место в афише Зала Зарядье. В феврале на этой сцене выступит Византийский хор "Аксион Естин" под руководством Всеволода Бабицкого – коллектив, который занимается изучением и распространением византийской певческой традиции. Название переводится с греческого как "достойно есть" и связано с иконой Пресвятой Богородицы. Хор организовал в 2018 году игумен Николо-Малицкого мужского монастыря в Твери. Некоторые его участники из числа монахов долгое время жили на Святой горе Афон, именно там они познакомились с исконно византийскими традициями исполнительства.
Опера Орлеанская дева в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Редкий Чайковский: опера "Орлеанская дева" в музтеатре на Большой Дмитровке
2 декабря 2025, 09:55
Хор постоянно поет в Николо-Малицком монастыре, участвует в богослужениях Поместных церквей на территориях России, Кипра и Афона. Певчие изучают древнее музыкальное наследие, а также создают новые произведения. Кроме богослужений хор активно выступает в концертных залах, участвует в фестивалях. Этот концерт посвящен празднику Сретения Господня.

Все симфонии Бетховена

Во второй половине концертного сезона Зал Зарядье открывает масштабный цикл концертов к 225-летию со дня рождения Бетховена. В течение нескольких вечеров будут исполнены все девять симфоний композитора. Сочинения классика прозвучат в исполнении оркестра La Voce Strumentale под руководством дирижера Дмитрия Синьковского.
Откроется цикл в феврале двумя концертами: прозвучат Первая и Третья симфонии, а также Вторая и Седьмая. Первую симфонию Бетховен написал, когда ему было уже 30 лет, он – известный и модный пианист, композитор, гость светских салонов, востребованный педагог. Третья симфония была написана в трагический для композитора момент, когда он на пике славы узнал о своей прогрессирующей глухоте. Создание Второй и Седьмой симфонии разделяют десять лет творчества, которые принято считать периодом зрелости композитора. Каждая из девяти симфоний Бетховена стала, по сути, важной вехой в творчестве композитора, отражавшей не только события его жизни и внутренние поиски, но и мировые события. Цикл концертов продолжат два вечера в мае и завершающий концерт в июне 2026 года.

День рождения органа

Шесть лет назад в Зале Зарядье был установлен большой концертный орган, спроектированный специально для этой площадки с учетом ее особенностей и акустики. Зрители видят его небольшую часть, всего в инструменте установлено 5872 трубы различного состава, формы и длины. Самая большая в длину – семь метров, самая маленькая – пять сантиметров. В честь шестилетия органа 28 января пройдет "Органная экспедиция" – специальная экскурсия, во время которой органист и хранитель органа Лада Лабзина и ее коллеги расскажут об этом уникальном инструменте. На сей раз зрители смогут, находясь в Большом зале, увидеть обычно скрытую от глаз часть инструмента – это станет возможно благодаря современным технологиям. А двумя днями ранее, 26 февраля в этом зале выступит немецкий органист и пианист Михаэль Шенхайт. Его репертуар очень разнообразен. Это произведения Баха и Листа, Гайдна и Брамса.

Детские музыкальные спектакли

Специальные концерты и спектакли для семейной аудитории – особое направление Зала Зарядье, которое объединяет самые разные мероприятия, созданные для детей разных возрастов. 15 февраля на сцене Большого зала – спектакль "Царевна-лягушка" московского театра классической музыки "Новая сказка", созданного настоящими музыкантами-виртуозами. Они же выступают в роли актеров-рассказчиков, которые оживляют повествование и создают на сцене удивительное аудиовизуальное действо. В этом представлении известный сюжет разыгрывается под музыку русских классиков: Римского-Корсакова, Лядова и Стравинского. Спектакль дополняют хореографические номера в исполнении артистов Большого театра. Декорации, видеопроекции и костюмы погружают в атмосферу сказки.
 
